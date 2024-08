Número de candidatos a vereador no Grande ABC é o menor desde 2008

O número de candidatos a vereador no Grande ABC nas eleições deste ano é o menor desde 2008. Com 2.512 nomes à disposição dos eleitores das sete cidades no pleito de outubro, o número de concorrentes caiu 32,7% em relação ao da eleição de 2020, quando a região contou com 3.734 postulantes às vagas na Câmara. O levantamento do Diário considerou dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) das últimas quatro eleições.

O número de pleiteantes em 2024 também é inferior às quantidades registradas nas eleições de 2016 e 2012, quando a região contou com 3.191 e 2.812 candidatos, respectivamente. Em 2008, o Grande ABC registrou 2.005 postulantes à vereança.

Para a eleição deste ano, a maior fatia de candidatos a vereador está concentrada em São Bernardo, que dispõe de 568 pleiteantes. Depois figura Santo André, com 462. Na sequência estão Diadema (410), Mauá (393), São Caetano (284), Ribeirão Pires (207) e, por último, Rio Grande da Serra (188).

Na comparação com o pleito de 2020, a maior queda no número de candidaturas é observada em Ribeirão Pires: são 207 candidatos às 17 cadeiras no Legislativo, ante 391 nomes registrados há quatro anos – queda de 47%. Também houve queda expressiva em Mauá e São Bernardo. Se a primeira conta hoje com 393 postulantes, em 2020 o número de registros foi 642, queda de 38,7%. Na segunda, a diminuição das candidaturas foi de 34,9%, com os nomes registrados recuando de 873 em 2020 para 568 neste ano.

A queda na oferta de candidaturas aos Legislativos da região quebrou uma sequência de aumento no número de postulantes a cada eleição. De 1996 até 2020, o crescimento foi de 124%, com todos os pleitos registrando elevação nos números na comparação com a eleição anterior. De acordo com o advogado Alberto Rollo, especialista em legislação eleitoral, a diminuição é resultado de um conjunto de fatores que inclui as novas regras da Justiça Eleitoral, que reduziram o limite máximo de candidatos a vereador por partido.

“Houve uma mudança importante na lei sobre isso. Não pode mais ter coligação proporcional. Então, cada partido lança seus candidatos isoladamente. Também tem a questão do número máximo de candidatos, que precisa ser 100% do número de cadeiras na Câmara mais um”, explica Rollo. “Outra coisa: dentro desse número é preciso ter 30% de mulheres e a conta precisa ser sempre proporcional. Se o partido não tiver 30% de mulheres, tem de reduzir os homens proporcionalmente.”

Até 2021, a legislação eleitoral estabelecia um teto de 150% do número de vagas no Legislativo. Em São Bernardo, por exemplo, são 28 vereadores na atual legislatura. Então, as siglas podiam ter até 42 candidatos à Câmara. A partir deste ano, o limite é menor. Cada partido só poderá ter 29 nomes na disputa pelo legislativo são-bernardense, por exemplo.

MAIS CADEIRAS

Duas cidades aprovaram na atual legislatura o aumento no número de cadeiras nas Câmaras a partir do ano que vem. Em Santo André, o número de vereadores subirá dos atuais 21 para 27. Isso significa que cada partido tem direito a 28 candidatos à vereança no município. O aumento do número de parlamentares foi aprovado em 2021 pela Câmara.

São Caetano também terá mais vereadores a partir do ano que vem. Nesta eleição, a cidade vai eleger 21 parlamentares, dois a mais do que o número de cadeiras na Câmara atual.

Mulheres são 34,1% entre candidatos às Câmaras