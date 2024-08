Em São Caetano, Malta Jones quer ser o candidato antipolítica

Com o registro da candidatura obtido na última hora, o empresário Mario Sergio dos Santos Malta, cadastrado como Malta Jones (Mobiliza), 61 anos, decidiu brigar pela Prefeitura de São Caetano na eleição de outubro. Sem se definir como ‘político’ e inspirado no finado prefeito Luiz Olinto Tortorello (1937-2004), o consultor vem à disputa como parte do grupo de direita e garante que sairá em defesa dos colegas comerciantes e do funcionalismo público.

Ao Diário, Malta revela que possui uma empresa de consultoria em desenvolvimento de sistemas e foi sua esposa quem o levou ao caminho político, nos protestos de 2016, que pediram o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). “Na verdade, eu não sou político, sou empresário. Sempre me envolvi com essa área de números. Trabalhei no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), e desenvolvi sistemas até para a Prefeitura”, diz.

“Foi minha esposa quem me levou a me envolver com política. Um dia ela me levou à Avenida Paulista para a gente falar ‘Fora Dilma’. Eu me senti tão brasileiro, tão patriota que eu nunca mais larguei”, prosseguiu.

O candidato do Mobiliza ainda relata que seu caminho cruzou no PTB com o de Roberto Jefferson, ex-deputado federal envolvido no mensalão e que recebeu agentes da Polícia Federal a tiros em 2022, e se sentiu inspirado a fazer parte do mesmo grupo político. “Depois de todo esse trajeto, eu fui convidado a estar no PTB com o Roberto Jefferson, que adorava minhas ideias. Porém, trocou o pessoal do partido e eu não quis ficar. Percebi a situação local, que nada evoluía em São Caetano. As pessoas envolvidas na política da cidade seriam sempre as mesmas”, aponta.

Cansado da situação na cidade, Malta tomou a decisão de disputar a Prefeitura apoiado pelos colegas comerciantes. “A decisão de me tornar (candidato a) prefeito foi tomada em conjunto com os comerciantes, que já estavam insatisfeitos com a má gestão (de José Auricchio Júnior, PSD). A gente não sabe realmente (como a cidade está em) termos financeiros, orçamento, a gente não sabe se o dinheiro vai para os secretários. Isso me motivou a assumir essa responsabilidade”, afirmou ao Diário.

PROPOSTAS

Crítico à gestão Auricchio, que apoia a candidatura do vereador Tite Campanella (PL), Malta aponta que a situação política na cidade “virou uma árvore de Natal”. “A atual administração gosta de enfeitar ao invés de fazer o que realmente precisa ser feito.”

Por isso, Malta Jones revela que seu programa de governo é baseado em 12 tópicos para melhorar a cidade, que vão da Educação à Segurança Pública e Saúde. “Ao funcionalismo público, vou implementar a meritocracia pública e quero melhorar a assistência médica. O terceiro ponto é a mobilidade urbana. Um trânsito sem condições para uma cidade de 25 km, pequena, e a gente não consegue se locomover para lugar nenhum”, reclama.

Comerciante, o prefeiturável destaca a luta de sua categoria. “Também tenho a maior honra de falar sobre o comércio das vias públicas e o desenvolvimento econômico. Tenho um comércio na (rua) Visconde de Inhaúma há praticamente 40 anos e conheço aquele bairro, conheço todos os políticos que passaram e ninguém se preocupou com melhorias”, ressalta.

Malta cita ainda planos para Educação e Sustentabilidade. “É um absurdo a qualidade de ensino em São Caetano. É difícil achar um aluno que saiba fazer conta e ler um texto. Sobre o desenvolvimento sustentável, vou extinguir a taxa de lixo, vai ser zero. Cidade de primeiro mundo tem de saber administrar seu próprio lixo.”

O empresário diz ter uma proposta “inédita” para a área da Segurança Pública. “Quero que moradores tenham acesso às câmeras de toda a cidade. Vamos dar acesso aos nossos moradores para ter visibilidade de toda cidade, porque o município já é monitorado. Vamos reativar alguns pontos 24 horas, trabalhar com a segurança mais presencial”, destaca.

Malta ainda destaca itens como transparência, Saúde e Esporte. “Vou mostrar todos os gastos e investimentos de todos os secretários da minha gestão. Vamos criar a transparência com visibilidade para todos. Na Saúde, hoje o atendimento é um absurdo, para agendamento. Esporte é o meu xodó. Vou estar presente em todos os campeonatos, vou ser o maior torcedor dos atletas de São Caetano.”

Por fim, o prefeiturável garante que sua gestão, caso eleito, será voltada aos jovens. “Os velhos já têm muitas praças, então não precisam se preocupar. Vou montar o maior centro de modernismo da América Latina. Quero tirar os jovens dos computadores e ensiná-los habilidades manuais”, revela.

Malta Jones destaca sua inspiração no prefeito Tortorello para criar as ideias: “Quero dar um jeito de passar em um centro espírita e ressuscitar o Tortorello, porque ele realmente me inspirou a ter audácia.”