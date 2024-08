Estamos planejando Ribeirão para até 2030, diz Guto Volpi

No segundo dia de campanha eleitoral, o prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), realizou caminhada ontem de manhã no Centro. Durante o ato, o liberal falou sobre a importância da continuidade da gestão, que, diferentemente das outras cidades da região, terá apenas dois anos à frente do Paço, já que Volpi foi eleito em eleição suplementar em dezembro de 2022.

“Queremos dar continuidade ao nosso trabalho. Temos uma campanha propositiva e baseada no diálogo. Temos um projeto para Ribeirão Pires até 2030 e, por isso, é importante a confiança da população em nosso trabalho”, declarou Volpi.

A caminhada ontem teve início às 10h em frente ao Paço. Ao lado do vice Rubão Fernandes (PL) – que também compõe a chapa majoritária no pleito deste ano –, Guto seguiu em direção ao Centro, onde parou para conversar com os comerciantes locais e demais moradores que passavam pela região.

Além de Rubão, a caminhada teve as presenças do presidente municipal do PL, Nonô Nardelli, e do ex-prefeito e pai de Guto, Clóvis Volpi, que é o coordenador da campanha do liberal.

PESQUISA

Levantamento realizado no início de julho pelo Instituto Paraná Pesquisas, solicitado pelo Diário, mostrou que Guto Volpi lidera a corrida pela Prefeitura de Ribeirão. O atual comandante do Executivo apareceu com 41,3% das intenções de voto, contra 33,5% de seu mais próximo concorrente, o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania).

O cenário estimulado trouxe ainda o ex-vereador Renato Foresto (PT) com 5,0% das intenções de voto e o advogado Ricardo Abílio (Novo), com 2,0% das menções.

Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo voto em branco ou anulariam 10,2% dos entrevistados. Outros 6,1% disseram não saber ou não responderam.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 540 eleitores de Ribeirão Pires entre os dias 26 de junho e 1º de julho. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02937/2024.