Continuidade de gestão é aposta de Flávia Morando em São Bernardo

Candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando abriu na sexta-feira a campanha eleitoral com uma caminhada pelo comércio do Rudge Ramos e defendeu de forma incisiva a importância da continuidade de gestão responsável e transformadora na cidade. Ela destacou ser a única no páreo com compromisso claro de seguir adiante o legado de grandes obras e projetos executados na cidade nos últimos oito anos.

“É uma honra e emoção iniciar a campanha, agora de maneira oficial, acompanhada do time que mudou a ‘cara’ de São Bernardo. Sou a única na disputa que representa a continuidade dos trabalhos e em quem o prefeito confia 100%. Essa gestão transformou a cidade, garantiu melhorias para a população, com respeito ao dinheiro público. Aceitei o desafio porque entendo também que São Bernardo precisa de um gestor, o que me diferencia dos demais concorrentes. Nossa cidade não pode parar”, sustentou Flávia, em coletiva de imprensa.

A atividade de largada da empreitada se deu ao lado do prefeito Orlando Morando, da deputada estadual e primeira-dama Carla Morando (PSDB) e de postulantes a vereador do arco de alianças – no total, são 112 na chapa. A coligação Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo, tendo como candidato a vice Luís Davanzo (Republicanos), conta com apoio de quatro partidos: além do próprio União, tem adesão do Republicanos, agremiação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, PRD e Novo.

Flávia frisou que já apresentou uma prévia do plano de governo e que, neste período, pretende aperfeiçoar o documento percorrendo a cidade, ouvindo a população. “Estou com muita energia para fazer essa campanha, com empatia e olhar social por mais melhorias. Nossas propostas são pé no chão, têm viabilidade, as contas estão no eixo. Na saúde, temos o plano de construir hospital infantil e outro de longa permanência para idosos. Já na educação, iremos fazer a municipalização do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Na mobilidade, três ações importantes, como um novo viaduto no Km 18 da Via Anchieta, ligação da Avenida Dom Jaime de Barros Câmara ao Complexo Tereza Delta e novo acesso da Avenida Lucas Nogueira Garcês à Avenida Pereira Barreto.”

O prefeito Orlando Morando pontuou que fica feliz ao perceber que até concorrentes no pleito têm se ‘apropriado’ das ações de sua gestão. “Quando fui candidato em 2016, eu afirmava a todos que era candidato da mudança. Nos últimos oito anos São Bernardo teve apenas um prefeito. O eleitor não é bobo. Candidato original do Orlando é apenas a Flávia, única que representa a continuidade. O restante é genérico. O nosso maior legado é o índice de aceitação do governo. A Flávia será grande polo para aglutinar essa transferência de satisfação. Tenho certeza que ela vai para o segundo turno e vencerá a eleição.”