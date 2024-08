Intérpretes de Dona Florinda, do Chaves, e Paola Bracho, de A Usurpadora, homenageiam Silvio Santos

Não é novidade que o SBT sempre adorou exibir Chaves e A Usurpadora, né? Por conta disso, as atrizes latinas não deixaram a morte de Silvio Santos, no último sábado, dia 17, passar em branco, decidindo homenagear o dono da emissora responsável pelo sucesso de suas produções no Brasil.

Florinda Meza, intérprete de Dona Florinda, escreveu:

Silvio Santos, agradeço por abrir a porta da alegria aos meus amados brasileiros com os programas Chespirito. Esse legado e tudo que você fez ficará para sempre no coração do Brasil e no meu. Adeus, amigo e por favor dê um abraço no meu Rober.

Já Gaby Spanic, a eterna Usurpadora, afirmou:

Te amo, Silvio. Seu que meu Senhor Jesus Cristo te abraçou lá em cima. Obrigada por tanto, e sempre estará em meu coração e em meus sentimentos. Minhas mais sentidas condolências para os familiares, SBT e Brasil. Eu amo todos!