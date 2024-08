Morre Silvio Santos: Eliana faz homenagem emocionante nas redes sociais

Com o anúncio da morte do apresentador Silvio Santos, na manhã deste sábado, 17, Eliana usou as redes sociais para prestar sua homenagem. Ele tinha 93 anos.

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre", escreveu ela, junto a uma foto ao lado do lendário comunicador.

Eliana iniciou sua carreira como apresentadora em 1991, no SBT. De 1998 a 2009, ela teve um programa dominical na Record. Depois, voltou para a emissora de Silvio Santos e ficou até este ano, quando migrou para a Globo.