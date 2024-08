Guilherme perde pênalti, e Avaí impõe a primeira derrota do Santos na Vila Belmiro na Série B

O Avaí interrompeu uma sequência invicta de dez partidas do Santos e impôs a primeira derrota do clube na Vila Belmiro nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto realizado na tarde deste sábado, o time catarinense venceu por 1 a 0, gol de Giovanni, pela 21ª rodada da competição.

Com o resultado, o time da Baixada permanece com 37 pontos na tabela e pode deixar a liderança da competição ao término da rodada. Já o Avaí volta a vencer como visitante após cinco partidas e alcança os 31 pontos.

Diante de uma torcida que encheu a Vila Belmiro, o Santos teve a posse de bola no primeiro tempo e controlou o jogo na maior parte do tempo, postando-se no campo adversário, mas não conseguiu transformar essa superioridade em oportunidades claras de gol.

Com Serginho pouco inspirado na armação e Guilherme isolado na frente, o setor ofensivo santista abusou dos chuveirinhos na área, principalmente nos cruzamentos de Escobar e nas bolas paradas de Otero, mas praticamente sem levar perigo à meta do goleiro César. Tanto que, nos 45 minutos iniciais, o goleiro do Avaí só teve o trabalho de espalmar uma única cabeceada de Rodrigo Ferreira, ainda aos 12 minutos, após cobrança de escanteio do venezuelano.

Do outro lado, os visitantes procuravam dar poucos espaços para o avanço do time da Baixada, e, embora chegassem menos ao ataque, imprimiam velocidade e eram efetivos em suas investidas, especialmente nos contra-ataques. Foi dessa forma que, logo aos 4 minutos, Giovanni acionou Vagner Love no lado direito. O atacante invadiu a área e bateu colocado, mas Gabriel Brazão fez a defesa.

Aos 20 minutos, em nova tabelinha entre Giovanni e Love, o meia aproveitou a saída errada de João Schmidt, recuperou a bola e tocou para o camisa 9, que mandou a bola para fora.

Aos 37 minutos, a falta de movimentação e a lentidão com a bola nos pés castigaram o conjunto alvinegro. O destro Giovanni foi acionado na entrada da área santista, próximo à meia-lua, e arriscou um tiro de canhota. A bola encontrou o ângulo direito de Brazão, que não conseguiu alcançá-la.

O Santos voltou do intervalo com outra mentalidade, mais vibrante, criativo e disposto a reverter o placar. Aos 3 minutos, Otero cobrou falta da esquerda e carimbou o travessão de César. Na jogada seguinte, Guilherme cruzou na área, o goleiro avaiano interceptou e Serginho cabeceou por cima da meta vazia. Aos 5, Otero bateu falta por cima do gol.

Agressivo, o time da casa pressionava a saída de bola do Avaí, que não conseguia passar do meio de campo. Aos 13 minutos, Escobar cruzou da esquerda e Furch cabeceou da pequena área, obrigando César a se esticar para salvar o clube azul. Na sequência, o goleiro tentou desarmar Otero e derrubou o camisa 22. Após revisão no VAR, Anderson Daronco marcou pênalti. Guilherme bateu mal, no meio, César caiu e defendeu com a perna direita.

Com uma chance perdida atrás da outra pelo grupo santista, Fábio Carille promoveu as entradas de Billy Arce e dos jovens Alejandro Villarreal e Weslley Patati a fim de renovar o ímpeto ofensivo, enquanto o Avaí buscava travar o jogo e reduzir o ritmo. O alvinegro buscou o empate até o último segundo, sem sucesso.

Na quarta-feira, às 19h, o Santos busca a recuperação em Campinas, diante do Guarani. Já o Avaí recebe o Paysandu às 20h de quinta-feira.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 0 x 1 AVAÍ

SANTOS - Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (Hayner), Gil, Jair (João Basso) e Escobar; João Schmidt (Alejandro Villarreal), Diego Pituca e Serginho (Billy Arce); Otero (Weslley Patati), Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

AVAÍ - César; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Pedro Castro (Judson) e Giovanni (João Paulo); Garcez (Alan Costa) e Vagner Love (Natanael). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Giovanni, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS -César e Ronaldo Henrique (Avaí).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 635.663,75.

PÚBLICO - 13.545 pagantes.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).