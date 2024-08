Grêmio usa time reserva e perde por 2 a 0 para o Bahia em Caxias do Sul

O Grêmio perdeu o embalo em sua reação no Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado por 2 a 0 para o Bahia, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada. Os dois gols foram marcados por Thaciano, ambos de cabeça. Ex-atacante gremista, ele não comemorou em nenhum dos gols.

A derrota quebrou a série invicta de cinco jogos do Grêmio, que continua com 24 pontos, em 14º lugar e dois jogos a menos (contra Criciúma e Atlético-MG).

Na verdade, a preocupação maior nesta próxima semana é com o jogo de volta das oitavas diante do Fluminense. Na primeira rodada, como mandante, venceu por 2 a 1, em Curitiba (PR) e agora vai decidir a vaga, terça-feira, no Rio de Janeiro, podendo empatar.

O Bahia aproveitou que o Grêmio usou um time misto para vencer e conquistar sua segunda vitória seguida. Na rodada anterior tinha batido por 2 a 0 o rival Vitória. Agora soma 38 pontos.

Mesmo com um time alternativo o Grêmio começou dando impressão de que buscaria a vitória, tanto que quase abriu o placar no começo num chute cruzado de Nathan Fernandes, que passou por toda pequena área e saiu. Mas logo o Bahia, completo, mostrou mais qualidade técnica, com o meia Everton Ribeiro ditando o ritmo do visitante.

A primeira grande chance baiana saiu aos 26 minutos, num lance incrível, típico de 'vídeo-game'. Everton trocou passe com Santiago Arias que deu um toque na frente para Everaldo. Ele passou por um adversário e bateu, mesmo sem ângulo. A bola passou pelo goleiro e explodiu na outra trave. Em seguida, bateu no peito de Fábio, lateral do Grêmio, e saiu tirando tinta da outra trave.

O gol também começou pelo lado direito com um passe de Jean Lucas para Everaldo, que cruzou bem alto na segunda trave, Thaciano apareceu de frente e cabeceou de cima para baixo. Ex-gremista, ele não comemorou pelo gol, aos 44 minutos. O primeiro tempo terminou com mais de 60% de posse de bola do Bahia.

Renato Gaúcho fez duas alterações no Grêmio para o início do segundo tempo, com as entradas de Gustavo Nunes e Nathan para as saídas, respectivamente, de Aravena e Nathan Fernandes. O time gaúcho melhorou ofensivamente.

Aos sete minutos, quase empatou, quando Gustavo Nunes enfiou a bola para Monsalve, já dentro da área, e ele bateu cruzado, mas para fora.

O Grêmio teve outra grande oportunidade aos 20 minutos, quando Mosalve cobrou falta na frente da área, a bola desviou na barreira e sobrou para Nathan. Ele chutou forte e o goleiro Marcos Felipe salvou com a palma da mão esquerda. Uma grande defesa.

Como quem não faz toma, o Bahia ampliou o placar aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio em curva, Thachiano subiu na primeira trave e desviou de cabeça, de novo, para baixo. A bola entrou beirando a trave direita, superando o goleiro Caíque.

Mesmo atrás no placar, o Grêmio não esmoreceu e tentou diminuir a diferença. O goleiro Marcos Felipe fez duas defesas importantes em duas cabeçadas. A primeira com Zé Guilherme, aos 38, e a segunda com Rodrigo Ely, aos 44.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro domingo (dia 25). O Grêmio vai sair diante do Criciúma, enquanto o Bahia vai receber o Botafogo, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 BAHIA

GRÊMIO - Rafael Cabral; Fábio (Soteldo), Rodrigo Ely, Natã e Zé Guilherme; Du Queiroz, Pepê e Monsalve (Cristaldo); Nathan Fernandes (Nathan), Diego Costa (Arezo) e Aravena (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Luciano Rodriguez); Thaciano (Iago) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Thaciano, aos 44 minutos do primeiro tempo e aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Soteldo, Nathan e Diego Costa (Grêmio). Gabriel Xavier (Bahia).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).