Boni lamenta morte de Silvio Santos: - O Brasil inteiro deve estar muito triste

Silvio Santos deixou o Brasil com o coração apertado neste sábado, dia 17. O apresentador morreu aos 93 anos de idade após lutar com problemas de saúde desde julho, e tinha sido internado recentemente. Boni, da Globo, falou sobre a morte do Dono do Baú e lamentou ao vivo e nas redes sociais.

- Silvio Santos é o exemplo da alegria. Vamos ter que respeitar essa figura incrível através do seu semblante, sempre aberto, maravilhoso. A história dele resume quem foi esse empresário extraordinário. Um homem que nasceu para negócios, começou ele.

Em seguida, ele deixou um elogio e ressaltou a história do Silvio:

- A história do Silvio, um homem que montou um império com o SBT, é uma história única no mundo. Não há na comunicação mundial nenhuma história semelhante.

Boni também disse que Santos ajudou muito a Globo a crescer, apontando a solidariedade do apresentador:

- Sempre foi único como apresentador, único como empresário, e nesse momento o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária. Inclusive, foi uma pessoa que ajudou muito a TV Globo e eu devo muito ao Silvio Santos. Ele nos ajudou a promover novelas, emprestou dinheiro para pagar a folha [de pagamento].

Por fim, Boni pediu para que as filhas de Silvio continuassem com o legado e mostrou apoio para família:

- Eu quero deixar para as filhas dele o desejo de que continuem com essa rede competente, sempre pensando no modelo que o próprio Silvio deixou. As filhas dele tem minha total solidariedade e o desejo de que elas continuem essa obra maravilhosa.

No Instagram, Boni também deixou uma publicação homenageando Silvio Santos:

Hoje o Brasil perde o maior comunicador e profissional de televisão. Silvio nos divertiu durante muitos anos, com seu humor, sua alegria e paixão em fazer televisão. Meus sentimentos a família e que continuem levar seu legado tão importante para todos nós.