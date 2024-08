Eliana lamenta morte do Silvio Santos: Descanse em paz, amado mestre

Que tristeza! Após o anúncio da morte do eterno Silvio Santos neste sábado, dia 17, diversos famosos prestaram homenagens nas redes sociais para o apresentador. Eliana não fez diferente e trouxe uma mensagem de carinho.

No Instagram, a apresentadora colocou uma foto sua com o dono do SBT, além de uma legenda dizendo:

É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre.

Importante lembrar que Eliana foi apresentadora no SBT por 15 anos, comandando seu próprio programa na emissora. Recentemente, ela anunciou que deixaria os corredores da emissora mais feliz do Brasil e foi transferida para a TV Globo, mas o sentimento de respeito e amor continuam intacto.