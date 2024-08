Charge - 18 de agosto de 2024

Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu neste sábado, aos 93 anos de idade. A informação foi confirmada pelo SBT no X (antigo Twitter). Apresentador e empresário, foi o fundador do SBT, emissora em que trabalhou ao longo das últimas quatro décadas, e também de diversas empresas do Grupo Silvio Santos, como o Baú da Felicidade.

É raro encontrar quem jamais tenha ouvido algum de seus bordões, como "Má ôe!", "Quem quer dinheiro?", "É namoro ou amizade?", "Você está certo disso?", ou a letra de músicas como Ritmo de Festa ou Silvio Santos Vem Aí! (Olê, olê, olá!).