Morre o apresentador Silvio Santos, aos 93 anos de idade

Momento de luto para todo o Brasil. O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado, dia 17, como confirmado pelo SBT. Silvio tinha 93 anos de idade e era casado com Íris Abravanel. O dono do SBT teve seis filhas, sendo que quatro delas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, foram fruto do casamento do apresentador com sua última esposa. As duas filhas mais velhas, Cíntia e Silvia, eram do primeiro relacionamento do empresário, com Maria Aparecida Vieira, conhecida como Cidinha.

O eterno Dono do Baú estava enfrentando problemas de saúde desde junho de 2024, e foi internado mais de uma vez. As informações sobre o seu quadro já preocupavam os fãs, uma vez que a assessoria de imprensa da emissora relatava que ele estava se recuperando bem, enquanto alguns membros da família diziam que sua saúde gerava preocupação.

Ao noticiar a morte, no entanto, o SBT disse:

Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações.

O carismático apresentador era muito popular e esteve até prestes a se candidatar à presidência no começo de sua carreira. Filho de dois imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano (seu pai, Alberto, era de uma região que hoje pertence à Grécia, e sua mãe, Rebecca, era de uma cidade que atualmente fica na Turquia), Senor Abravanel, seu nome de batismo, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e foi de camelô a bilionário, construindo um império ao usar a TV para divulgar seus empreendimentos.

Apresentador marcante por sua voz e sua risada, Silvio estava afastado das telinhas nos últimos tempos, acompanhando, apenas, o trabalho feito agora por suas filhas na emissora da qual era dono.