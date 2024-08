Violência persiste em Gaza apesar de esperança dos mediadores por trégua

Enquanto mediadores expressavam otimismo por um acordo de cessar-fogo iminente, a violência continuava neste sábado na Faixa de Gaza, onde um ataque aéreo israelense matou pelo menos 18 pessoas, todas da mesma família.

O ataque ocorreu dias após o Ministério da Saúde da Gaza governada pelo Hamas anunciar que o número de mortos ultrapassou 40.000 na guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas, e apenas horas depois de autoridades dos Estados Unidos, Egito e Catar concluírem dois dias de conversas sobre o cessar-fogo com uma mensagem de esperança de que um acordo poderia ser alcançado.

Uma declaração conjunta dos três mediadores disse que foi apresentada uma proposta para superar as diferenças entre Israel e o Hamas, e eles esperavam trabalhar nos detalhes de como implementar o possível acordo na próxima semana no Cairo.

Os esforços de mediação visavam não apenas garantir a libertação de dezenas de reféns israelenses e parar os combates que devastaram Gaza, onde trabalhadores da área de saúde e ajuda humanitária temem um possível surto de pólio. Também visava conter as tensões regionais que ameaçavam explodir em uma guerra mais ampla, diante do temor de que o Irã e militantes do Hezbollah no Líbano atacassem Israel em retaliação pelas mortes de líderes militantes importantes.

O ataque aéreo em Gaza na madrugada deste sábado atingiu uma casa e um armazém adjacente abrigando pessoas deslocadas na entrada da cidade de Zawaida, de acordo com o Hospital de Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, para onde os feridos foram levados.

O exército israelense, que raramente comenta sobre ataques individuais, disse hoje que continuava os ataques a militantes no centro de Gaza. (Fonte: AP)