Moradores fazem protesto contra venda de terreno de secretaria

Moradores de São Bernardo realizaram na manhã de ontem um protesto em frente à Secretaria de Finanças, na avenida Kennedy, cujo prédio está sendo leiloado pela Prefeitura. A manifestação criticava a venda de imóveis públicos promovida pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), que, segundo apuração do Diário, planeja realocar os funcionários de Finanças na antiga Biblioteca Manoel Bandeira, no Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha.

“Prefeito Morando, São Bernardo não está à venda. Pare de vender os bens públicos”, dizia um cartaz levado pelos manifestantes.

Conforme publicado pelo Diário na semana passada, Orlando Morando está leiloando a área que hoje abriga a Secretaria de Finanças e o SBCPrev, instituto de previdência do funcionalismo público municipal. A área, dividida em quatro lotes, possui aproximadamente 32 mil metros quadrados e está sendo leiloada por R$ 159,9 milhões. Os terrenos foram colocados à venda no dia 1º de agosto e a Prefeitura vai aceitar as propostas até o próximo dia 27.

“O prefeito já vendeu o prédio da Secretaria de Educação. É umas das mais importantes pastas do nosso município, porque cuida da formação dos nossos jovens. Ele improvisou um novo local para os funcionários da Pasta e agora quer fazer a mesma coisa com Finanças. Em desrespeito aos trabalhadores da secretaria, colocou o prédio à venda. A população de São Bernardo está cansada de ver os próprios públicos sendo vendidos”, criticou a vereadora Ana Nice (PT), que acompanhou o ato.

Orlando Morando vendeu, colocou ou vai pôr à venda 38 terrenos públicos desde o início de seu mandato, em janeiro de 2017. Doze já tiveram as transações sacramentadas, que resultaram em negociações de R$ 423,7 milhões.

Em outubro do ano passado, o Executivo enviou à Câmara projeto – aprovado pela Casa – que previa a venda de 23 áreas públicas, entre as quais o terreno da Secretaria de Finanças e do instituto de previdência do funcionalismo municipal. Ao todo, os terrenos mencionados na proposta somavam 141 mil metros quadrados.

Nesta semana, a Câmara deu aval para a Prefeitura vender mais quatro terrenos, sendo um deles de 14 mil metros quadrados localizado na Estrada Galvão Bueno, no Batistini.