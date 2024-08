‘Respiro’ antes do pedido de impugnação

A candidatura de Luiz Zacarias (PL) à Prefeitura de Santo André ganhou um ‘respiro’ antes que o diretório municipal do Novo entre na Justiça pedindo a impugnação do registro do liberal, por ter ferido a legislação eleitoral. Segundo o presidente do Novo andreense, Paulo Proieti, ficou para segunda-feira a reunião com o advogado responsável pelo jurídico da campanha, a fim de discutir o assunto. Até a semana passada, o advogado estava focado na obtenção de liminar que garantisse a participação do prefeiturável do Novo, Coronel Edson Sardano, em sabatina Folha/UOL com os prefeituráveis de Santo André. Agora, o jurídico do Novo poderá se debruçar no assunto sem ‘distrações’. Zacarias, vale lembrar, participou da cerimônia de reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, o que contraria a legislação, que proíbe a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito. O Novo foi o primeiro partido a revelar, publicamente, que pediria a impugnação do liberal, mas ressaltou que teria de esperar o pedido de registro, sob risco de ser recusado por ineptidão.

BASTIDORES

Rotatória

No primeiro dia de campanha eleitoral, ontem, o ex-vereador e candidato oposicionista do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (foto), bem como sua postulante a vice, Vilma Marcelino (PSDB), adesivaram carros com as marcas da campanha na principal rotatória do município. Na sequência, Akira Auriani e Vilma Marcelino percorreram as ruas da cidade até a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), apresentando o projeto político aos moradores.

Fake – 1

O deputado estadual e candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, obteve da Justiça Eleitoral tutela de urgência para determinar, em caráter liminar, que seja cessada a distribuição em grupos de WhatsApp, sob pena de aplicação de multa, de mensagem segundo a qual figura entre suas propostas de governo a adoção de políticas públicas nas escolas municipais que garantam a integração da transexualidade.

Fake – 2

A decisão também determinou a suspensão imediata das contas ligadas aos números suspeitos de distribuir as mensagens até o julgamento definitivo do caso. “Nossos adversários começaram a fazer uma campanha com base em mentiras, inclusive entre eles. Tenho certeza de que nossa candidatura vai ser a mais atacada. O remédio que se para isso tem é judicializar”, comentou Luiz Fernando.

Largada

O Parque Aliança recebeu ontem a primeira atividade de campanha de Gabriel Roncon (Progressistas), candidato oposicionista à Prefeitura de Ribeirão Pires. Moradores e apoiadores puderam ouvir as propostas de Roncon e Amigão D’Orto (Progressistas), postulante a vice, com destaque para propostas na área da segurança pública. Participaram da atividade os deputados Coronel Telhada (federal) e seu filho, Capitão Telhada (estadual), ambos do Progressistas.

X1

Atila Jacomussi, deputado estadual e candidato do União Brasil ao Executivo de Mauá, desafiou na quinta-feira o prefeito e postulante à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), a encontrá-lo na frente do Paço Municipal para, pessoalmente, provar as acusações, que o petista teria feito ao unionista, de ter fraudado a merenda escolar da cidade. “Eu te espero às 18h com o processo”, provocou o parlamentar. Marcelo Oliveira, que deve ter mais o que fazer do que encarar um ‘x1’ com seu principal adversário político, preferiu não aparecer.