Meneguelli é listado no TCU por pendências na Justiça

O candidato petista à Prefeitura de São Caetano, Jair Meneguelli, foi incluído pelo TCU (Tribunal de Contas da União) em lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares enviada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A inclusão diz respeito a um processo administrativo referente ao período em que o prefeiturável foi presidente do Conselho Nacional do Sesi (Serviço Social da Indústria) e, ao Diário, afirmou que não resulta na inelegibilidade na disputa ao pleito são-caetanense.

De acordo com o processo, trata-se da prestação de contas ordinárias do exercício de 2013 do Sesi. Ao explicar sua situação perante a Justiça, Meneguelli afirma que houve uma denúncia de que servidores do CN-Sesi teriam recebido pagamento sem prestação de serviços. “O processo administrativo findou em novembro passado, com decisão que reconheceu infundadas as denúncias e isentando os servidores do CN-Sesi”, explicou.

Segundo o candidato do PT à prefeitura de São Caetano, “a lista do TCU não é de inelegibilidade e portanto, não atrapalha” o registro. “Os rivais, se usarem isso equivocadamente, serão responsabilizados conforme a legalidade que me faculta. A questão é meramente administrativa e não há improbidade”, ressalta.