Modelo de Diadema concorre ao Miss Brasil Gay: 'uma afronta ao patriarcado'

A modelo Isabelle Volpi, moradora do Centro de Diadema, é uma das 27 candidatas ao prêmio de Miss Brasil Gay 2024. Ela representa São Paulo na competição, que terá a final neste sábado (17), às 19h, em Juiz de Fora, Minas Gerais. No evento, ocorrerão apresentações com traje típico da cultura de cada Estado, roupa de gala e prova de oratória com o tema “política”.

“Eu sempre sonhei em ser Miss Gay São Paulo. Concorri pela sexta vez em 2024 e ganhei. É o meu último ano, porque tem uma regra que só pode competir até os 37 anos. Então, venho com todo o peso e responsabilidade de fazer um bom trabalho por São Paulo e pelo Grande ABC”, relata o cabeleireiro, maquiador e produtor cultural Bruno Fernandes, que dá vida à modelo Isabelle Volpi há mais de 20 anos.

A competição do Miss Brasil Gay foi criada em 1976, pelo cabeleireiro Francisco Mota, durante a ditadura militar. Para concorrer, é necessário se identificar como homem e não ter passado por intervenções cirúrgicas estéticas.

Além da personagem, Bruno mantém projetos sociais de educação e cursos profissionalizantes de beleza nas ONGs Florescer e Neon Cunha, em São Bernardo, destinadas ao público LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero). Também é casado com Maya Durães, uma mulher trans, e tem dois filhos, de 4 e 13 anos.

“O transformismo enquanto arte sempre foi uma forma de homenagear a figura da mulher. É uma forma de afronta ao patriarcado. É como se a gente abrisse mão dos privilégios de ser homem para vivenciar a estética feminina e ampliar o debate para combater a misoginia. Essa discriminação e o machismo também vitimizam a comunidade LGBT+.”

Para Isabelle, concursos como o Miss Gay Brasil ensinam o público a respeitar a diversidade. “Algumas pessoas ainda não entenderam que as questões de identidade de gênero e orientação sexual não interferem no caráter de ninguém. Sempre que a comunidade LGBT é representada na televisão, em shows, em concursos, isso ajuda a normalizar cada vez mais a conversa sobre diversidade de corpos e equidade para que a nossa sociedade avance nessa questão de respeito ao próximo.”

Assim como com Isabelle, o Grande ABC já se destacou em junho com a modelo Milla Vieira, 33 anos, representante de São Bernardo, coroada Miss São Paulo. Ela vai representar o Estado na etapa nacional, que ocorre em setembro.