Prefeitura de Santo André começa a realizar atendimento via WhatsApp

A Prefeitura de Santo André colocou em funcionamento um novo canal de prestação de serviços digitais, por meio do WhatsApp. Ao adicionar o número 4433-0123, o munícipe seleciona o atendimento desejado, insere as informações solicitadas e recebe a devolutiva.

São ofertados 14 serviços: Certidão de valor venal; 2ª via IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana); Taxa de Licença e Fiscalização; segunda via do ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza); Fixo Trimestral, Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários; Certidão de Divisão de IPTU; Certidão de Débitos de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica; Segunda via da Capa do IPTU; Certidão de débitos CRP (Cadastro de Registro de Profissional): engenheiros e arquitetos; Certidão de Cadastro Mobiliário; Consulta de áreas e datas; Segunda via da Taxa de Publicidade; Certidão de Isenção de IPTU e Certidão de débitos de tributos imobiliários.

No último mês de abril, a cidade já havia lançado, em parceria com o Colab, a primeira plataforma do País que reúne aproximadamente 500 serviços em formato digital, aumentando a velocidade dos encaminhamentos entre o cidadão e a administração.