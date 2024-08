Homem é preso após golpe com cartão falsificado em Santo André

Um homem foi preso por receptação qualificada após um golpe com cartão falsificado em uma empresa de materiais elétricos, eletrônicos e de iluminação de Santo André. Suspeita-se de que ele participe de uma quadrilha,

Alex Batista dos Santos foi detido pelos policiais no momento em que recebia os produtos comprados ilegalmente, em um endereço em São Paulo.

O suspeito teria feito duas compras, cada uma de cerca de R$ 20 mil, em fios e cabos para instalações elétricas, usando cartão de crédito supostamente clonado de terceiros. Diante de uma denúncia do dono da loja, o delegado Matheus Rezende, titular do 5º DP (Distrito Policial) de Santo André, explicou que uma equipe policial acompanhou o entregador terceirizado que faria a entrega.

“Nossos investigadores foram junto com a entrega dentro do caminhão utilizado para fazer o transporte com a ideia de surpreender os criminosos lá no destino”, disse Rezende.

O delegado informou ainda que será investigado se existe um mentor intelectual do golpe, que estaria coordenando as ações de compra dos produtos.

No mesmo imóvel em São Paulo onde foi feita a entrega da loja de Santo André, a polícia informou que foram encontrados outros materiais como biquínis e maiôs de uma empresa da Capital. De acordo com a ocorrência, este produtos teriam sido obtidos com o mesmo tipo de golpe de cartão de crédito fraudado de terceiros.