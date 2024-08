Se tem uma coisa que eu sei fazer é obra, diz Marcelo Lima

Marcelo Lima (Podemos) deu o pontapé inicial em sua campanha a prefeito de São Bernardo em ato realizado nesta sexta de manhã, no Paço. Em entrevista coletiva, o prefeiturável falou sobre como sua experiência como vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos pode contribuir em caso de vitória no pleito de outubro.

“Deixei dezenas e dezenas de projetos prontos em toda a Prefeitura. Tive a oportunidade de dialogar com toda a equipe do governo e liderar o processo da construção de um projeto para uma cidade com mais mobilidade”, declarou Lima. “Foi por isso que conseguimos investimento junto ao CAF (Corporação Andina de Fomento, o banco da América Latina) e o Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Socioambiental dos bairros de São Bernardo), que ainda está em execução. Ter o conhecimento de cada um desses projetos vai facilitar muito nosso governo a partir de 1º de janeiro. Até porque se tem uma coisa que eu sei fazer é obra”, continuou.

O lançamento da campanha foi feito em cima do piscinão do Paço, obra entregue pela atual administração, no período em que Marcelo ainda era vice-prefeito. Para ele, a conclusão do reservatório foi um dos principais marcos de sua passagem pela Prefeitura.

“Essa obra foi um símbolo de minha experiência como vice-prefeito e secretário. Ao lado de uma equipe de profissionais super capacitados, fizemos uma obra que estava abandonada ser transformada na maior obra de drenagem na América Latina. Obra essa que eu pude coordenar como vice-prefeito e secretário. Fizemos um trabalho com mais de mil pessoas”, disse o candidato.

Marcelo também aproveitou a oportunidade para reconhecer, novamente, os problemas na Saúde de São Bernardo. Entre as propostas de seu plano de governo figura o Cartão São Bernardo Saúde, que dará aos moradores a prioridade no atendimento na rede pública da cidade, cuja gestão “vai mal”, segundo sua avaliação.

“São Bernardo tem uma rede enorme de equipamentos de Saúde que deveriam servir de exemplo para todo o Estado. Com muita humildade, reconheço que a gestão tem problemas. Porém, com a experiência que adquiri trabalhando na vida pública, vou garantir o Cartão Saúde, com o qual daremos prioridades para quem mora e vive na cidade”, disse.

PESQUISA

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, solicitada pelo Diário, Marcelo Lima está empatado na segunda colocação na corrida eleitoral ao lado de Flávia Morando (União Brasil) e Luiz Fernando Teixeira (PT).

Marcelo apareceu com 20,3% das intenções de voto, enquanto Flávia foi mencionada por 18,6% dos entrevistados e Luiz Fernando, por 16,1%.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 740 eleitores de São Bernardo entre os dias 27 e 30 de julho. Cerca de 20% dos questionários foram auditados. O grau de confiança é de 95%. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-02452/2024.