Palavra do Leitor - 17 de agosto de 2024

Eleição em Rio Grande

“Penha faz B.O. após ser chamada de ‘vaca’ e acusa Akira Auriani” (Política, ontem). Olha o ótimo nível do debate nas eleições... Projetos para resolver os graves problemas que temos em nossas cidades não aparecem, mas falta de educação e desrespeito entre candidatos, aí sim.

André Ferreira

Eleição no Grande ABC

Em Rio Grande da Serra, um dos candidatos a prefeita chama a adversária de ‘vaca’. Em São Caetano, um dos candidatos denuncia à polícia um colega de chapa, candidato a vereador, por extorsão! E isso porque a campanha só começou nesta sexta-feira. Deus nos proteja até outubro!

Anselmo Brusquer

São Bernardo

Alexandre de Moraes

‘Moraes usou TSE para conseguir dados da polícia, diz jornal’ (Política, ontem). Quando começamos a ver parte da mídia passando pano nas graves denuncias feitas pela Folha de S.Paulo sobre arbitrariedades judiciais do ministro Alexandre de Moraes, muita coisa precisa ser dita. O ministro vem tratando mais de 50% da população brasileira como apenas “bolsonaristas”, porque ficou óbvia sua perseguição àqueles que discordaram da volta de Lula ao poder, condenado por corrupção com provas irrefutáveis, amplamente divulgadas pela própria mídia. Moraes serviu apenas como xerife para proteger o que nos impingiu o STF, anulando tudo contra Lula, para depois passarem a exigir respeito do “povo criancinha”: aceitem e calem-se para sempre, nomeando a todos de “bolsonaristas”, sendo ou não. Podemos chamar isso de “atos democráticos”, velha mídia?

Beatriz Campos

Capital

Atos terroristas

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ex-ministro da Defesa e ex-deputado constituinte Nelson Jobim, critica a judicialização da política e diz que atos do 8 de Janeiro foi uma catarse e não podem ser enquadrados como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Saudade do tempo em que havia pessoas de bom senso do STF.

Vanderlei Retondo

Santo André

Pasadena

No governo da presidente Dilma foi comprada nos EUA a refinaria de Pasadena, a famosa Ruivinha. Esta refinaria já está produzindo ou o povo brasileiro será ressarcido? Até porque hoje a ex-presidenta é presidente dos BRICs. E porque aqui no Brasil o preço da gasolina está nas alturas...

João Camargo

Capital

Venezuela – 1

O sr. Celso Amorim, ao propor a Lula 2º turno na Venezuela, é de um cinismo enorme, que deixa a nós, brasileiros, envergonhados. Só falta pedir para queimar as atas não entregues.

Tania Tavares

Capital

Venezuela – 2

Sempre fomos sabedores das ditaduras e dos ditadores no mundo, alimentados por ódio, ira, soberba, desumanidade, canalhice, desamor e egocentrismo. Adolf Hitler, Josef Stalin, Augusto Pinochet, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Fidel Castro e o mais recente servidor de Satanás, Nicolás Maduro, não presidente e sim dono da Venezuela. A ditadura do Lúcifer Maduro é compreendida e interpretada pela comunidade internacional como autoritária, machista, irracional, desonesta, ímpia e nefasta. E o Brasil não poderá ter esperança nenhuma de que Maduro haverá de aceitar a verdade das urnas, que reconheceram a liberalista María Corina Machado como vencedora inquestionável das eleições primárias do país-irmão Venezuela.

Cecél Garcia

Santo André