Bayern afasta a zebra com show de Müller e estreia na Copa da Alemanha com goleada sobre o Ulm

Disposto a encerrar um jejum de quatro anos sem levantar a Copa da Alemanha e a se recuperar de uma temporada abaixo das expectativas, o Bayern de Munique estreou com triunfo por 4 a 0 sobre o Ulm, nesta sexta-feira, no Donaustadion, em Ulm, pela primeira fase da competição. Os gols da partida foram marcados por Thomas Müller, duas vezes, Coman e Kane.

Eliminado ainda na segunda fase do torneio mata-mata nacional no ano passado, diante do modesto Saarbrücken, da terceira divisão alemã, o Bayern entrou em campo com boa parte dos titulares a fim de evitar nova surpresa diante do frágil adversário da segunda divisão.

A equipe agora comandada por Vincent Kompany, que substituiu Thomas Tuchel nesta temporada, dominou o primeiro tempo, mantendo o controle de bola e buscando o ataque. Logo aos 12 minutos, Müller, no meio da área, aproveitou o rebote do goleiro Ortag em finalização de Kimmich para tocar para a rede e abrir o placar. Três minutos depois, o camisa 25 recebeu o passe de Gnabry e bateu forte para ampliar a vantagem do Bayern.

Com uma superioridade técnica avassaladora, os visitantes continuaram avançando e tiveram a chance de marcar o terceiro com Raphael Guerreiro, aos 26 minutos, mas diminuíram o ritmo na reta final do primeiro tempo.

No início do segundo tempo, o jogo continuou truncado, com muitas faltas e jogadas ríspidas. O Bayern criava as principais jogadas ofensivas, mas foi o Ulm que quase marcou o seu primeiro gol. Aos 15 minutos, Chessa recebeu de Krattenmacher e bateu forte, mas parou em boa defesa de Neuer.

As entradas de Harry Kane e Coman deram novo fôlego ao Bayern. Aos 34 minutos, o atacante francês recebeu o passe do compatriota Olise, chutou forte no canto direito e anotou o terceiro gol dos bávaros. Apesar da boa vantagem, o Bayern continuou agredindo o time anfitrião nos minutos finais. Já nos acréscimos, Kane aproveitou o cruzamento de Müller e cabeceou firme para fechar o placar.

Nos demais duelos desta sexta-feira, válidos pela Copa da Alemanha, o St. Pauli derrotou o Hallescher, fora de casa, por 3 a 2, de virada. Após arrancar o empate por 2 a 2 nos acréscimos, o time de Hamburgo, que venceu a segunda divisão e retornou neste ano à elite do Campeonato Alemão, anotou o tento decisivo com Ritzka na prorrogação. O Mainz também precisou do tempo extra para bater o Wehen Wiesbaden por 3 a 1 - o confronto havia terminado 1 a 1 nos 90 minutos. O Hoffenheim, por sua vez, ficou no 2 a 2 com o Würzburger Kickers, da segunda divisão, e só avançou nas cobranças de pênaltis: 5 a 3.

Outras 11 partidas acontecem neste sábado, com destaque para Borussia Dortmund e Phonix Lubeck, às 13h (horário de Brasília), e RB Leipzig contra Essen, às 10h30. Atual campeão nacional e da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen estreia no torneio eliminatório no dia 28 de agosto, contra o Carl Zeiss Jena, que disputa uma das cinco ligas correspondentes à quarta divisão.