Devido obras da Linha 6, Linha 4-Amarela funcionará parcialmente

Por questão de segurança na operação e aos usuários, neste final de semana (17 e 18/8), a Linha 4-Amarela terá operação especial devido à passagem de tuneladora (tatuzão) da Linha 6-Laranja (Linha Uni) de metrô sob o túnel operado pela ViaQuatro. O trecho entre as estações Luz e Paulista-Pernambucanas contará com operação Paese para atender a população. Essa mudança acontecerá no sábado e no domingo, das 4h40 às 0h e foi informada pela Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões em comunicado à imprensa.

Entre as estações Luz e República funcionará o Paese sobre trilhos, onde o trem circulará por via única. Já no trecho entre República e Paulista-Pernambucanas, os usuários utilizarão os ônibus. Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros, placas e vídeos que serão veiculados nas telas das estações e trens da linha operada pela ViaQuatro.

A mudança na operação também está sendo comunicada pelas redes sociais, banners nas linhas de bloqueio e veículos de comunicação. O trecho restante, entre Vila Sônia e Paulista-Pernambucanas, deve funcionar normalmente.

Os candidatos que forem participar do Concurso Nacional Unificado, a ser realizado no domingo (18), deverão estar atentos à mudança operacional. Para mais informações, consulte o site da ViaQuatro.