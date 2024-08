Velha discussão: jornalismo e entretenimento, misturados, combinam?

O streaming, com muita vitalidade, também está presente no campo esportivo, participando de parcerias ou mesmo em confronto direto com outros meios na disputa pelas principais competições.

Um direito que não cabe discutir, mas demarcado por cuidados inegociáveis, em se tratando de um conteúdo que interessa a todos os tipos de público, independentemente da faixa de idade.

Daí a estranheza e mesmo críticas à forma como, em muitas ocasiões, esta entrega é realizada.

O que deve ser levado em conta, independentemente de hora, tempo, lugar ou forma de comunicação, é que o esporte, em sua cobertura, deve seguir os mesmos preceitos básicos do jornalismo.

E sempre ter em conta que seriedade, busca e checagem do material, além do compromisso com a verdade, são princípios fundamentáveis e indiscutíveis.

Não existe nem como ser de outra maneira, daí a estranheza de alguns com a brincadeira, às vezes, exagerada ou o tratamento, em algumas ocasiões, inadequado e nem sempre prioritário à informação.

Uma discussão, que não é de agora, mas deve ser estimulada: qual o ponto exato em que o jornalismo não deve se misturar com o entretenimento?

TV Tudo

Pista!

“A Tropa”, com Otávio Augusto, volta a São Paulo para duas apresentações no novo Teatro Estúdio, nos dias 24 e 25.

O espetáculo faz uma leitura bem-humorada dos últimos 50 anos da História do Brasil por meio de uma intensa reunião familiar. E marca, também, as comemorações pelos 60 anos de carreira deste grande ator. Aliás, sobre o título da nota, trata-se de uma brincadeira antiga com o Otávio.

Lançamento

Para todos os fins e efeitos, foi resolvido que o +SBT será lançado neste próximo “Domingo Legal” e no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel”.

Estão previstas a exibição de várias ações, com parte dos seus conteúdos.

Desempenho

Conhecer a movimentação do mercado, saber o que está funcionando, são fatores importantes para quem trabalha com televisão.

Daí o acerto da Record na escolha da novela “Força de Mulher” e a grande aceitação do público, em especial, em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros.

Carga total

“Volta por Cima”, substituta de “Família é Tudo” na Globo, faixa das 19h, está com os seus trabalhos divididos nas mais diferentes direções.

Por aí se entenda, gravações em cidade cenográfica, estúdio e locação.

Fez história

Na tarde de quinta-feira, todo o pessoal do esporte da TV Globo, em São Paulo, se reuniu para se despedir do narrador Milton Leite.

Foram quase 20 anos de casa. Entrou e saiu pela mesma porta.

Ao infinito

Há muitas histórias sobre o agora saudoso Octávio Florisbal nos bastidores da Globo. Uma, em especial, envolve a publicitária Helena Florisbal, também falecida, com quem foi casado por mais de 30 anos e deu nome a um instituto que promove assistência social gratuita a crianças em vulnerabilidade social.

Após ficar viúvo, ele decidiu não casar de novo e esperar “o dia de encontrar com a esposa na outra vida”.

Respeito

Não existe possibilidade alguma do SBT, pelo menos a médio prazo, promover qualquer outra mudança no seu domingo, mais diretamente no horário do antigo programa “Eliana”.

Vai continuar com o Celso Portiolli e ponto. Até porque foi ele que manifestou o desejo de ficar com o horário e será respeitado.

Mira

A informação é que o elenco do remake de “Vale Tudo”, em sua totalidade, só será oficialmente conhecido no último trimestre do ano.

Por enquanto, entre algumas certezas, existem muitas possibilidades. Por exemplo: Glória Pires.

De propósito

De certa forma, a própria Globo tem procurado abafar todo e qualquer barulho em torno de “Vale Tudo”, porque ainda há muito tempo para isso.

E também para não comprometer o lançamento e mesmo a exibição de “Mania de Você”, próxima atração das 21h, com estreia em 9 de setembro.

Menino imã

O “Domingo Espetacular” foi novamente a Croácia para reencontrar Iva, um jovem que 11 anos atrás era conhecido como ”menino imã”, pela sua capacidade de prender objetos de metais em seu corpo. A pergunta é se ele ainda mantém essa condição.

Reportagem é de Mauro Junior.

Bate – Rebate

• Ignacio Iglesias, Nano, novo diretor artístico, além da Band, deverá atuar em outras empresas do grupo.

• A propósito de Band, há o desejo de oferecer um trabalho especial e bem diferente na Europa League.

• Leandro Hassum é o mais novo emagrecido do pedaço...

• ...Em relação ao antigo, perdeu quase meio Leandro.

• As TVs não cansam de fazer reportagens a respeito, porque chega mesmo a assustar a quantidade de golpes, via telefone...

• ... O dia inteiro, todos os dias. Uma coisa impressionante.

• TV Brasil exibe documentário sobre violoncelista Antônio Meneses, neste domingo, 23h30.

• Às 23h59 de quinta-feira, a Jovem Pan AM, 620 KHz deixou de operar depois de 80 anos. Agora só no 76.7 da FM.

• O documentário do Carlos Alberto de Nóbrega será disponibilizado pelo SBT no dia 22...

• ... Um dos depoimentos mais emocionados é do Maurício Manfrini.

C´est fini

Serginho Groisman preparou um “Altas Horas” especial para este sábado, recepcionando vários atletas olímpicos, como Rebeca Andrade, Bia Souza e Larissa Pimenta, entre outros.

Raça Negra e Samuel Rosa na parte musical.

