Thales Bretas comemora aniversário do filho Gael: Grande amor eterno!

Feliz aniversário! Thales Bretas comemorou nesta sexta-feira, dia 16, os cinco anos de idade do filho Gael. Além dele, o dermatologista é pai de Romeu, fruto da relação que manteve com o eterno Paulo Gustavo.

Em um post para lá de fofo e emocionante no Instagram, o médico fez uma dedicatória ao filho:

Hoje é niver do meu filho Gael (não, eles não são gêmeos, mas quase rs), figurinha da minha vida!!! Que sorte a minha ter tido essa família, com a qual sonhei por tanto tempo! Minha fonte de alegria, aprendizado, inspiração, meu contato com a infância e com o pai que também faz aniversário dentro de mim a cada dia! Grande amor eterno? alegria e saúde sempre! Papai vai estar sempre por você! Não sou super herói, mas estarei sempre tentando te defender de qualquer apuro!

Thales é pai solo desde o falecimento do ator Paulo Gustavo, em maio de 2021, em decorrência da Covid-19.