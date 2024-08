Andréa Sorvetão celebra chegada da caçula à maioridade: 'De menina a mulher'

A ex-Paquita Andréa Sorvetão compartilhou um momento especial com os seguidores nesta quinta-feira, 15. A sua filha caçula, Maduh, completou 18 anos de idade. Andréa publicou um texto em homenagem à filha e também mostrou registros da comemoração.

"Quem pensa que você está sempre isolada e não prestando atenção nas coisas se surpreende quando você passa para o papel aquilo que você sente e pensa", escreveu a ex-Paquita sobre Maduh. "Aí, começam a entender o quão presente você é em tudo."

Andréa descreveu a filha como uma "moça linda, doce, de caráter, inteligente e com temor e muito amor a Deus". "Esse ano, você encerra uma etapa escolar e logo começa outra. Encerra a menina e começa a chegar a mulher. E claro, estaremos, junto com você", disse.

Casada com o cantor Conrado, a ex-Paquita também é mãe de Giovanna Antiório, de 26 anos. O marido e a primogênita apareceram nas fotos da festa de aniversário de Maduh.

Também na quinta, internautas reclamaram a falta de Andréa em uma postagem feita por Andrea Veiga, também ex-Paquita. Ela divulgou uma foto do documentário Para Sempre Tão Bom, do Globoplay, previsto para estrear em setembro, que contará um pouco da história das meninas que ajudavam Xuxa.

Veiga se irritou com alguns comentários e chegou a respondê-los no Instagram. De acordo com ela, Letícia Spiller e Sorvetão participam do documentário, apesar de não estarem na foto.

À época do lançamento do documentário sobre Xuxa Meneghel, Xuxa, o Documentário, Andréa falou sobre ter sido excluída da produção. Ela foi citada apenas uma vez. "Eu não sabia que ia ter, não sabia de nada, não fui convidada. ... A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela", afirmou em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Xuxa e Sorvetão romperam a amizade em 2021 após uma fala da ex-Paquita e de Conrado repercutir negativamente. Os dois gravaram um vídeo dizendo ser um "casal hétero, cristão e tradicional". Sorvetão e Conrado sempre manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, o marido chegou a publicar um vídeo no Instagram falando sobre a exclusão de Andréa do documentário. "Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso", disse o cantor, que contou que Sorvetão ganhou apoio para "escrever a história dela".