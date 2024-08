Negociações sobre acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas continuarão na próxima semana

As negociações para alcançar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas continuarão na próxima semana, segundo comunicado conjunto divulgado nesta sexta-feira, 16, pelos Estados Unidos, Egito e o Catar. Em nota, os três países afirmaram que enviarão autoridades sênior de cada governo para uma nova rodada de conversas em Cairo, no Egito, para "concluir o acordo que avançou nesta sexta-feira".

Entretanto, o comunicado não fornece detalhes sobre em qual estágio estão as negociações ou se há sinais de aceitação por autoridades israelenses e palestinas.

Os três mediadores apenas informaram que o acordo em discussão tenta fazer uma "ponte" a partir dos princípios propostos pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e da resolução nº 2735 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), além de preparar os arranjos humanitários necessários para a libertação de reféns e prisioneiros.

"As conversas foram sérias e construtivas, conduzidas em uma atmosfera positiva", afirma o comunicado, em referência aos últimos dois dias de reuniões realizadas em Doha, no Catar. "O caminho agora está traçado para alcançar o cessar-fogo, salvando vidas, trazendo alívio para população de Gaza e diminuindo as tensões regionais", acrescentaram os três países, reiterando que "não há tempo ou desculpas de qualquer parte" para atrasar o acordo.