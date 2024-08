Gómez esbanja confiança no Palmeiras em clássico com o São Paulo e em 'decisão' da Libertadores

Apesar da oscilação recente do Palmeiras na temporada - foram duas vitórias, dois empates e cinco derrotas no último mês -, o zagueiro Gustavo Gómez acredita que, diante da torcida, o clube alviverde tem todas as condições de derrotar o São Paulo, concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro, e de reverter a vantagem do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Neste domingo, o time comandado por Abel Ferreira faz o clássico, no Allianz Parque, às 16h.

"No domingo, temos um jogo muito importante em casa, um clássico, então temos que entrar focados primeiro neste jogo, fazer um bom jogo, conquistar esses três pontos que vão ser importantes para estar perto na luta pelo Brasileirão, e depois focar no que vai ser o jogo contra o Botafogo, porque a eliminatória está aberta. Vai depender de nós", afirmou o capitão palmeirense. "Já fizemos muitos jogos históricos dentro da nossa casa e o apoio da torcida vai ser fundamental para tentarmos conquistar mais uma vitória importante e passar de fase", comentou o paraguaio.

Além do fator casa, a confiança do zagueiro para o clássico é apoiada no bom desempenho defensivo do Palmeiras no Brasileiro (0,82 gol sofrido, em média, por jogo) e no retrospecto recente nos encontros entre as duas equipes pelo campeonato nacional, com uma invencibilidade de cinco partidas do lado alviverde (três vitórias e dois empates). No primeiro turno, no MorumBis, houve empate por 0 a 0.

"Estamos nos preparando para um jogo difícil. Sabemos que temos um elenco muito bom, um time muito bom também, e eu acho que nós, nos últimos anos, conseguimos superar muita coisa trabalhando. O professor (Abel Ferreira) está trabalhando em cada detalhe porque acho que o jogo se define muito nos detalhes. O nosso time sempre mostrou isso, que acredita até o fim", disse Gómez.

Nesta sexta-feira, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na derrota para o Botafogo, pela Libertadores, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores realizaram atividades técnicas. Palmeiras e São Paulo têm 38 pontos no Nacional, cinco atrás do líder Botafogo, e ocupam, respectivamente, a quarta e quinta posições na tabela.

Além das ausências certas de Dudu, que faz recondicionamento físico, e Murilo, suspenso, Abel Ferreira pode poupar titulares no clássico para evitar o desgaste dos atletas no jogo de volta do torneio continental.

"Nosso elenco tem isso de, jogue quem jogar, sempre deixa tudo dentro do campo. Agora vai ser a mesma coisa. Temos que ganhar em casa para chegarmos bem para a partida da Libertadores, que é muito importante para nós, para o Palmeiras e para a nossa torcida", afirmou o camisa 15.