Biden diz que acordo para cessar-fogo em Gaza está mais próximo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou estar otimista, nesta sexta-feira, 16, sobre as perspectivas de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e libertação dos reféns mantidos em Gaza. "Estamos mais perto do que nunca" de um acordo, disse Biden em entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca após dois dias de negociações, em Doha, encerradas com um acordo para retomada das conversas na próxima semana.

"Não quero azarar nada", disse Biden, complementando que um cessar-fogo estava "muito, muito mais perto do que há três dias".

Esta não é a primeira vez que Biden expressa otimismo sobre o alcance de um acordo para encerrar a guerra que já se prolonga por 10 meses. "Podemos ter algo", disse Biden. "Mas ainda não chegamos lá".

Mediadores que tentam encerrar a guerra entre Israel e Hamas expressaram esperança sobre a possibilidade de um acordo iminente na sexta-feira, dizendo que dois dias de negociações foram encerrados no Catar e que eles pretendiam se reunir novamente no Cairo na próxima semana para selar um pacto para interromper os combates.

Israel não respondeu imediatamente e uma declaração do Hamas não pareceu entusiasmada com o último acordo proposto para encerrar a guerra devastadora em Gaza e libertar os reféns israelenses mantidos no território. Um cessar-fogo é visto como a melhor esperança para evitar um conflito regional ainda maior. Fonte: Associated Press.