O DER presente. Memória construída. Seu escritório. Seu espaço. Sua gente. Seus craques de futebol...

Os caminhos de São Bernardo, traçados a partir de antigas rotas, entre elas a Trilha do Peabiru, interligando os Oceanos Atlântico e Pacífico. A Via Anchieta, inaugurada em 1947 no primeiro trecho da Serra, veio abrir novas possibilidades econômicas, com destaque para a indústria automobilística.

São imagens que nos levam ao departamento estadual responsável pela construção da Via Anchieta, descrita sempre como “orgulho da engenharia nacional”, mas cujos verdadeiros construtores permanecem esquecidos.

O departamento, no caso, é o DER – Departamento de Estradas de Rodagem. E quem nos conduz a esta história é o rapaz das duas fotos, o que recebe o diploma e o pesquisador dos dias atuais, que prepara um livro sobre o DER em São Bernardo.

Durante a Semana São Bernardo, José Roberto Camargo estará outras vezes neste espaço.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo e divulgação: José Roberto Camargo

CARTÃO POSTAL. Vila das Paineiras na década de 1970, com as três árvores que lhe deram o nome. Aqui é o quilômetro 19 da Via Anchieta, de um lado, e o Estádio Primeiro de Maio já em direção ao Centro da cidade. E a Vila das Paineiras, antigo acampamento dos trabalhadores do DER, também teve o seu campo de futebol, chamado “Latão”, como se verá...

O FORMANDO. José Roberto Camargo na colação de grau do Instituto de Educação João Ramalho em 1967. Solenidade realizada no anfiteatro da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, em Rudge Ramos. Entregando-lhe o diploma, o professor Firmo Araújo Nascimento; sentado, vereador Natal Vertamatti, hoje com 100 anos de idade

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 19 de agosto de 1994 – Edição 8783

MANCHETE – Lideranças repudiam tumulto em Diadema.

Entidades acreditam que a imagem do Fórum da Cidadania ficou preservada.

EDITORIAL – Cidadania & delinquência.

O tumulto no debate eleitoral de Diadema foi útil: mostrou quem deve ser varrido pelo voto.

CULTURA & LAZER – Noite andreense se desloca para Santa Terezinha.

Inaugurado há pouco mais de um mês, a danceteria Thompson tem levado 1.200 pessoas ao outro lado da linha nas noites de sexta-feira.

Reportagem: Carlos Serrão, Rosa Maria Demergian e Rivaldo Gomes (fotos).

EM 19 DE AGOSTO DE...

1949 - Funcionários da International Harvester, de Santo André, fundam o Iagá FC, chamado de "O tricolor da Avenida Pedro Américo".

1959 - CTBC inaugurava a ampliação da central telefônica de Santo André, que passa a ter mais 800 telefones.

1979 – Igreja Sagrada Família de São Caetano homenageava o vigário, padre Paulo Dall’Orto, pelos 40 anos de sacerdócio.

HOJE

Dia Mundial Humanitário

Dia Mundial da Fotografia

Dia Nacional do Artista de Teatro

Dia Nacional do Historiador. Instituído em homenagem à data do nascimento de Joaquim Nabuco, escritor e diplomata pernambucano

Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

Dia Nacional do Ciclista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de João Dias e Pilões (RN), Nova Monte Verde (MT) e Vianópolis (GO).

São João Eudes

19 de agosto

Francês (1601 - 1680). Sacerdote e missionário. Fundou a Congregação de Jesus e Maria e a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor "Irmãs do Bom Pastor"

Acervo: Canção Nova