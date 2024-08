IBGE revela que Brasil tem 163,8 milhões de pessoas com aparelho de telefone celular

Em 2023, 163,8 milhões de pessoas tinham aparelho de telefone celular para uso pessoal no País, o equivalente a 87,6% da população com 10 anos ou mais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2023, a Pnad TIC, e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

A pesquisa mostrou expansão contínua da posse de telefone celular desde o início da série histórica, em 2016, quando 77,4% da população de 10 anos ou mais de idade possuíam o aparelho. Essa fatia subiu a 81,4% em 2019, passando a 84,4% em 2021, 86,5% em 2022, alcançando os atuais 87,6% em 2023.

No ano passado, a proporção de usuários de telefone móvel celular foi de 89,6% entre os habitantes de áreas urbanas e de 73,7% entre os moradores da área rural.

Dos 23,2 milhões de brasileiros sem telefone móvel celular para uso pessoal em 2023, o equivalente a 12,4% da população de 10 anos ou mais de idade, 53,7% eram homens e 46,3%, mulheres. Quanto à faixa etária, 35,2% tinham 60 anos ou mais de idade, e outros 22,6% tinham de 10 a 13 anos. Por nível de escolaridade, 78,9% não tinham completado o ensino fundamental.

Os motivos mais citados para a ausência de telefone celular foi não saber usar o aparelho (mencionado por 27,8%), o aparelho telefônico era caro (23,4%) e falta de necessidade (21,2%).

TV em baixa

Em 2023, havia televisão em 94,3% dos 78,3 milhões de domicílios particulares permanentes do País: essa proporção foi de 95,1% na área urbana e de 88,5% na rural.

"O quantitativo de domicílios com televisão continua aumentando. Mas, relativamente, a gente pode falar que tem menos domicílios com televisão", explicou Leonardo Quesada, técnico da pesquisa do IBGE. "As pessoas estão usando outras telas, como celular", argumentou.

Embora venha aumentando quantitativamente a posse de televisão, o número de lares sem o aparelho cresce em ritmo mais acelerado. Em 2016, quando começa a série histórica da pesquisa, 2,8% dos domicílios não tinham televisão, fatia que subiu a 5,7% das famílias em 2023.

"Tem aumentado o porcentual de domicílios que não têm TV. É uma tendência que a gente vem observando desde 2016. Isso pode ser mudança de hábitos na sociedade. É uma mudança lenta. Vem caindo de forma muito gradual (a proporção de domicílios com TV), muito lenta de ano a ano, mas acontece de forma consistente desde 2016, desde o início da série", disse Gustavo Fontes, técnico da pesquisa do IBGE.

A proporção de domicílios com recepção de sinal analógico ou digital de televisão aberta por meio de antena convencional caiu de 91,6% em 2022 para 88,0% em 2023, meio milhão de lares a menos.

Houve recuo ainda na fatia de famílias com serviço de televisão por assinatura, de 27,7% em 2022 para 25,2% em 2023. O mesmo movimento foi percebido nos serviços pagos de streaming de vídeo: a fatia de domicílios assinantes encolheu de 43,4% em 2022 para 42,1% em 2023.