Ticiane Pinheiro celebra vale night com Cesar Tralli: Vamos namorar

A noite da última quinta-feira, dia 15, foi animada e cheia de amor para Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro! O casal se encontrou no Rio de Janeiro após o jornalista ir de última hora para a cidade substituir William Bonner no Jornal Nacional. O âncora do telejornal foi diagnosticado com Covid-19.

- Gente, estou no Rio de Janeiro, vim para fazer um trabalho e pensei: Bom, vale night, né? Vou dormir no Rio. As crianças estão com o César. Mas daí o César teve que vir para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional, uma feliz coincidência. Agora meu vale night é com ele. Hein, meu amor? Vamos namorar, né, amor? Nada de vale night, hoje é com meu marido, disse Ticiane nos stories.

Bonner com Covid

William Bonner contou em suas redes sociais que testou positivo para a doença. Após a repercussão do assunto, o jornalista recebeu diversas mensagens de carinho, como do diretor Boninho.

Se cuida, escreveu Boninho.

Melhoras, chefe!, Gustavo Villani.