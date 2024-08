Leandra Leal anuncia nascimento do filho, revela nome do bebê e celebra: Dez dias de amor

Nesta sexta-feira, dia 16, Leandra Leal anunciou o nascimento do segundo filho, fruto do casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos, nas redes sociais. A atriz abriu um álbum de fotos repleto de registros do bebê com a família e revelou que ele chegou ao mundo no dia 6 de agosto.

A atriz já é mãe de Júlia, de nove anos de idade. No Instagram, os seguidores se derreteram ao ver cliques da menina segurando o irmãozinho mais novo o colo. As imagens ainda mostram diversos momentos do pequeno, que recebeu o nome de Damião, com os papais e o restante da família. O casal conseguiu manter o nascimento em segredo por dez dias, até decidirem compartilhar a boa notícia com os seguidores.

Na legenda, Leandra escreveu:

Dez dias de amor. Dez dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia. Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege.