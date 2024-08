Corpo de Bombeiros lamenta morte de soldado em incêndio na Zona Leste de SP

O Corpo de Bombeiros de São Paulo lamentou, pelas redes sociais, a morte do soldado Wellington da Silva, de 30 anos, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (16) durante o combate a um incêndio em Sapopemba, na Zona Leste da capital. Wellington, que era do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, foi atingido por uma estrutura que desabou enquanto trabalhava na operação para controlar as chamas que atingiam três imóveis na Avenida Marginal do Oratório, próximo à altura do número 100.

"Com profundo pesar comunicamos o falecimento do Sd PM Wellington da Silva, 30 anos, do 3º GB, ocorrido nesta madrugada durante o atendimento de ocorrência de incêndio no Bairro Sapopemba. O Corpo de Bombeiros encontra-se enlutado e manifesta sinceros sentimentos e rogamos pelo conforto da família e amigos", declarou a corporação em nota oficial.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi extinto por volta das 6h30, e as equipes permanecem no local realizando o rescaldo. O soldado Wellington foi socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) também manifestou pesar pela morte do soldado. No total, oito viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência, cujas causas ainda estão sendo investigadas.