Polícia, agressão e término... Entenda a nova polêmica entre Jenny Miranda, Bia Miranda e DJ Buarque

Eita, o que rolou aqui? Bia Miranda teve seu Instagram hackeado e usou o perfil de DJ Buarque no fim do dia da última quinta-feira, dia 15, para revelar que sua mãe havia acionado a polícia e chegado em sua casa com as autoridades por suspeitar que a filha estava sendo agredida. Incomodada com a atitude de Jenny Miranda, a famosa disparou:

- Eu devo ter feito alguma m***a na minha vida passada. A Jenny foi na delegacia, arrumou o endereço da minha casa, bateu aqui, chamou a polícia para falar que eu estava roxa, que eu tinha apanhado, que estava em prisão domiciliar. Quer me olhar? Ela disse que estou com roxo no pescoço, na perna... Para que, gente? Ela não me deixa. Por que ela não me deixa? Estou com a minha família, estou com meu filho. Que loucura.

E ainda continuou:

- Sabe, gente, eu estou mal, estou muito mal mesmo. Meu Instagram caiu, e eu posso perder todos os meus seguidores, uns cinco milhões deles. Vou ter que começar tudo do zero, mas, sinceramente, não vou começar tudo de novo. Se eu perder meu Instagram, vou voltar a trabalhar como sempre trabalhei, mas não vou voltar do zero, não. Estou triste por causa disso, e aí ainda vem gente tentando tirar minha paz, mano. Chamam a polícia, e até a polícia pediu desculpas. Disseram que achavam que eu estava em prisão domiciliar. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Quando isso vai acabar na minha vida? Estou com meu filho em casa, e sim, estou triste. Não vou mentir, não estou bem. Estou perdendo meu Instagram, mas prisão, apanhar? Gente, meus seguidores sabem muito bem que eu não apanho nem de mulher, imagina de homem! Que loucura, gente.

DJ Buarque também se pronunciou:

- Meu Deus do céu, isso tudo afeta demais, e imagina o impacto no meu filho. Daqui a 15 anos, ele vai ver essas coisas, essas loucuras que estão acontecendo na vida dele. Eu queria que, pelo menos vocês que estão do outro lado da tela, conseguissem parar com isso e encerrar o assunto.

Jenny então confirmou nas redes sociais que foi com viatura e policiais até o local. Ela explicou que ouviu de amigas em comum que a filha estava sofrendo violências e quis tomar providências.

- Não ia me pronunciar, mas a princesinha foi se pronunciar pelo Instagram do Buarque depois de ter sumido, um monte de gente da mídia me procurando para saber o que estava acontecendo com ela que havia sumido do Instagram e eu sem saber. Temos amigas em comum, que ela conversa. Ela foi falar que estava apanhando do Rafael [Buarque], que estava sendo agredida, que estava roxa. Barriga roxa, pescoço roxo. Essa minha amiga entrou em contato comigo. Essa pessoa nem mora aqui, disse que está pegando avião para vir para poder dar o respaldo para ela. Eu, como mãe, não vou esperar acontecer o pior. Ela gostando ou não.

Em seguida, descreveu como foi o momento em que chegou na casa de Bia, contando que a influenciadora ficou irritada ao vê-la.

- Eu fui, sim. Conheço o Rio inteiro, conheço todas as delegacias aqui. Vieram os policiais militares, foram comigo até a residência dela, entrei com eles, o Buarque veio até a gente, não dirigi a palavra a ele, porque até então não tinha nada contra e queria ver a Bia. Ela chegou de moto gritando, desceu da moto me enfrentando, veio para cima de mim, os policiais que entraram no meio, porque eu estava quieta, só queria ver se ela estava bem. Olhei bem o corpo dela, o pescoço, braço e tal. Falei o que tinha acontecido, quem tinha falado que ela estava daquele modo e o porquê eu tinha ido até lá. Eu não ia esperar acontecer o pior. Ela com meu neto em casa. Sou mãe, independente de ela ter briga comigo ou não. Se ela está apanhando ou em casa presa, eu tenho que fazer alguma coisa.

Jenny declarou que entrou no condomínio legalmente e que voltará a procurar a filha caso volte a ouvir relatos de que ela ou o neto possam estar correndo perigo.

- Graças a Deus ela está bem, não está marcada. Eu não vi marcas. Realmente ela está bem, não foi agredida por ninguém. Pelo contrário, ela quis me agredir, veio para cima de mim.

Depois de toda a confusão, Buarque fez uma publicação anunciando que seu relacionamento com Bia havia chegado ao fim. Os artistas têm um filho juntos, Kaleb, de apenas dois meses de vida.

Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento. Estamos bem um com o outro, afinal temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre. Boa noite a todos! Amamos vocês.

Após ver a notícia do término, Jenny retornou às redes e declarou:

- Tá aí, né, gente? Mais uma história que só não vê quem não quer. Por que acabou logo depois da minha ida com a polícia lá? Será que é porque ela foi reclamar com a amiga, que veio falar para mim e eu baixei com a polícia lá? Ele deve ter ficado possesso, brigado com ela, eles discutiram e aí chegaram ao fim porque fiquei sabendo que ele talvez estaria agredindo ela? Ele se entregou. Logo depois minha ida sobre uma possível agressão, porque não posso falar que foi, eles anunciam o término.