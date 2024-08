Lucca confronta Gael Vicci sobre indicação para Batalha no Estrela da Casa e assunto repercute durante a madrugada

Eita que o jogo já começou com tudo. Os participantes de Estrela da Casa seguem provando que não estão para brincadeira e já chegaram prontíssimos para levar o jogo a sério, investindo em estratégias e ficando sempre de olho em tudo o que está acontecendo na casa. Durante a madrugada desta sexta-feira, dia 16, não foi diferente.

A noite ficou tensa após Gael Vicci ser consagrado a primeira Estrela da Semana e indicar Heloísa Araújo e Lucca para a Batalha. A dupla vai se enfrentar em no Duelo e quem se salvar fica imune, enquanto quem não for salvo vai para a Batalha. O sertanejo não ficou nadinha feliz em ter sido escolhido e, ao chamar o fluminense para conversar, disparou:

- Você pode chegar em mim também, inclusive, você não chegou nenhuma hora para conversar comigo, para me conhecer. E várias vezes eu fui conversar com você. [...] Mas beleza, é jogo. Só que agora começou, né? Você indicou a pessoa errada.

Gael então reagiu:

- Tudo bem, mas jogo é jogo. Acabei me fechando numa bolha. [...] Indiquei realmente porque tinha que indicar, de qualquer forma. Não vou mentir, com esse negócio da prova [ em que Lucca fez xixi], fiquei meio balançado.

O Estrela da Semana também foi até Heloísa para esclarecer sua indicação e garantir que ela não tenha ficado chateada. - Eu estou me sentindo mal de ter que te indicar, eu confesso. A gente não espera.

Após Gael pedir perdão à artesã, ela reage:

- Para que perdoar? Quem perdoa é Deus. É jogo, você tem que entender que é jogo.

- Eu entendo que é jogo, mas eu não quero que você fique chateada comigo. Eu vou aceitar se você me indicar na semana que vem, diz o fluminense.

- Eu não vou falar assim. Eu vou falar: Eu vou indicar o Gael porque ele precisa da imunidade e eu vou dar a ele esse presente, rebate Heloísa.

- Não é nada com você. Eu vou chorar porque eu acho que preciso desse momento. Chorar faz bem, se emociona o participante.

As preocupações de Gael com a situação atual do jogo e as consequências de sua escolha seguiram ao longo da noite. Em um desabafo com aliados, ele contou:

- Se ele voltar amanhã ou se voltar da Batalha, ele vai estar com alvo nas minhas costas.

- E é só aceitar, mano. Poderia [ser] eu também, poderia ser outra pessoa, opina Leidy Murilho.

Após Heloísa dizer que o fluminense deveria levar a situação de forma esportiva, ele faz uma comparação com o que ouviu de Lucca durante o papo que tiveram:

- Você não chegou em mim e falou: Agora tu vai ver, meu irmão. Você não chegou fazendo isso comigo. Ele chegou e disse: Você mexeu com a pessoa errada.

- Ele falou você mexeu com a pessoa errada ou você indicou a pessoa errada? Existe diferença entre as duas coisas, tá? Você mexeu com a pessoa errada é quase uma ameaça. O você indicou a pessoa errada, você poderia ter indicado outras pessoas, pergunta Leidy.

- Eu acho que ele falou você indicou a pessoa errada, mas foi na interpretação de você mexeu com a pessoa errada, explica o ator.

Em mais um desabafo com demais participantes, Gael contou o que aconteceu e confessou:

- Não curti muito o lance do você indicou a pessoa errada.

Evellin decidiu ir bater um papo com Lucca para saber como ele estava com a indicação, ao que ele respondeu:

- Tem pessoas que não me dão abertura e também não vem conversar comigo... Não vou ficar correndo atrás dos outros. Já sabia, sei que tem várias pessoas que vão votar em mim. A galera nem está vindo conversar comigo. Estou tentando conversar com todo mundo.

Porém, não foi todo mundo que quis conversar com o sertanejo ou consolá-lo por precisar enfrentar a Batalha. Em conversa com Ramalho do quarto, Thália opinou:

- Ele estava chorando, tá? Se ele fosse um cara bacana, se ele não fosse um cara que tivesse falado isso para o Gael, ele estava tendo o nosso apoio, o mesmo que a gente está dando para Helô. Mas não, ele vai lá e fala m***a para o Gael. Aí tem como?

Em outro momento, Ramalho e Evellin falaram sobre os possíveis resultados da Batalha.

- Isso vai dar uma resposta pra gente. Eu acredito que, se o Lucca perder a Batalha, pode ter muito a ver se tiver tido alguma polêmica lá fora, de o povo achar que ele foi desleal, que fez por querer, disse a cantora.

- Se ele for para a Batalha, provavelmente ele vai sair. Ele é muito gente boa, simples de tudo, declara o rapper.

Ainda repercutindo a formação da Batalha, Heloísa compartilhou com Nicole Louise sua opinião sobre Gael:

- Maria vai com as outras.

- Eu fico pensando: por trás, o que eu não estou escutando, o que ele deve estar falando...?, disse a humorista.

- Eu pensei a mesma coisa: Meu Deus, o que ele está falando de mim por trás e na minha frente dá uma de bom samaritano?, concordou a artesã.