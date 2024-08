Educação que transforma

Estudo elaborado pela Parceiros da Educação, organização da sociedade civil de interesse público, mostra aumento na qualidade no ensino de Santo André nos últimos anos. O impressionante avanço, evidenciado pelo salto de 173 posições no ranking estadual e 315 na classificação nacional do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), revela transformação significativa no sistema de ensino da cidade. O progresso reflete as políticas educacionais assertivas implementadas pela gestão municipal. Como bem ilustrou o prefeito Paulo Serra (PSDB), ao comentar os resultados para a reportagem do Diário, a educação de qualidade é a “mãe das políticas públicas”.

O chefe do executivo andreense reconhece a importância do investimento contínuo no setor educacional como pilar fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Está correto. A ascensão de Santo André nos rankings do Ideb serve como exemplo inspirador para outras cidades e outros Estados. O sucesso alcançado é fruto de combinação de estratégias focadas em capacitação de professores, melhoria da infraestrutura escolar e valorização do ensino como prioridade governamental. Este modelo, que coloca a educação no centro das políticas públicas, deveria ser adotado por gestores em todo o País, visando replicar os resultados positivos que beneficiam estudantes e comunidade.

Não é de hoje que as sete cidades do Grande ABC são celeiros de boas ideias no que diz respeito a projetos que melhoram o aprendizado nas escolas públicas. Portanto, sugere-se a outras administrações que observem atentamente o exemplo de Santo André e busquem implementar práticas semelhantes em seus municípios. O avanço expressivo da cidade no Ideb é prova incontestável de que, quando há comprometimento e visão estratégica, os resultados aparecem e contribuem para a construção de sociedade mais justa e próspera. Que a gestão de Paulo Serra sirva de inspiração para lideranças de todo o Brasil, reforçando o papel transformador da educação como base para o futuro.