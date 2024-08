Prémio Internacional Pena de Ouro é chance a autores independentes

A 5ª edição do Prémio Internacional Pena de Ouro, promovido pela Casa Brasileira de Livros, está em fase final de inscrições. Aberto a escritores de língua portuguesa, o concurso se destaca por focar em textos avulsos, como contos, poemas e, pela primeira vez, crônicas.

O prêmio, ao longo de seus quatro anos de existência, já atraiu mais de 1.000 autores. Entre os vencedores de edições anteriores, estão Sebastião Burnay (poema) e Juliana Rabelo (conto) em 2020; Saul Cabral Gomes Júnior (poema) e Gabriel Figueiraes (conto) em 2021; Ricardo Movits (poema) e Lucas M. Carvalho (conto) em 2022; e Helton Timoteo (poema) e Paulo de Tarso Riccordi (conto) em 2023.

Para esta edição os poemas podem ter até cinco páginas no formato A4, enquanto os contos devem ter entre 200 e 7.500 palavras. Na nova categoria, crônica, os textos devem ter entre 100 e 2000 palavras. O tema é livre em todas as categorias.

Os prêmios para os vencedores incluem R$ 10 mil e um troféu exclusivo para os primeiros colocados de cada categoria, R$ 6.000 para os segundos e R$ 4.000 para os terceiros.

“Sempre contamos com escritores renomados no júri internacional dos finalistas”, explica Fernando Pellegrini Laste, publisher da Casa Brasileira de Livros e idealizador do prêmio. “Nas edições de 2020 e 2021 contamos com a autora do romance A Casa das Sete Mulheres, Letícia Wierzchowski, e neste ano teremos a Monique Malcher, vencedora do Prêmio Jabuti de 2021 em contos pelo livro Flor de Gume”.

O júri do Pena de Ouro será composto por convidados de nove países: Brasil, Portugal, Macau, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste e Angola.

As inscrições para o prêmio podem ser feitas pelo site da editora Casa Brasileira de Livros até segunda-feira, dia 19. A taxa de inscrição é de R$ 140 (o valor para não-brasileiros pode oscilar acompanhando o câmbio). O resultado será divulgado em dezembro. Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser enviadas para atendimento@casabrasileiradelivros.com.