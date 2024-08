Ribeirão promove esquema especial de trânsito para 5ª Choco Run

A cidade de Ribeirão Pires promove no domingo a 5ª Choco Run – a corrida do Festival do Chocolate, com percursos de cinco e dez quilômetros. Para a realização da ação esportiva haverá esquema especial de trânsito, das 6h às 11h, com interdições parciais e pontuais nas principais vias da cidade. As ruas serão liberadas para o tráfego após a passagem dos participantes.

Entre as vias que fazem parte do trajeto e que sofrerão interdições parciais, estão a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, Rua Miguel Prisco, Estrada da Cooperativa, Avenida Orlando Grecco (São Caetaninho), Viaduto Mário Netto (Ponte da Vila Ema) e Rua Águida Tori Sortino.

As rotas alternativas são a Avenida Humberto de Campos e Ernesto Menato, a exemplo da Avenida Francisco Monteiro.