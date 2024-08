Penha faz B.O. após ser chamada de ‘vaca’ e acusa Akira Auriani

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), procurou a Polícia Civil para lavrar B.O. (Boletim de Ocorrência) pelo crime de injúria contra um adversário político. Um dia antes do início da campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta sexta, um vídeo montado com fotos traz áudio com ofensa à chefe do Executivo rio-grandense: “aquela vaca”. A fala é atribuída ao ex-vereador Akira Auriani (PSB). O candidato se defende, afirma ser vítima de calúnia e diz que buscará a Justiça para reparar danos e retirar o conteúdo “falso” do ar.

O Diário teve acesso ao referido vídeo. A gravação é iniciada com Auriani de costas, coberto com uma bandeira de Rio Grande da Serra com marcas de sangue. Na sequência, uma foto em destaque aparece e um diálogo com uma pessoa não identificada, começa e dura poucos segundos: “Você quer me f****?. Eu praticamente rifei todas as secretarias. A do Maciel, por exemplo, nem vai ser dele. Não posso perder para a vaca da Penha”.

O nome citado na gravação seria a de Maciel da Padaria (PSB), ex-vereador e ex-secretário de Esportes na gestão de Gabriel Maranhão. A ele, segundo pessoas próximas a Auriani, seria confiada a secretaria de Governo em caso de vitória do pessebista.

Ofendida, Penha procurou a delegacia de Rio Grande da Serra. A ocorrência, registrada às 12h51 desta quinta, trata do crime de injúria, quando há ofensa à dignidade. No depoimento, a prefeita afirmou ter recebido o conteúdo “de várias pessoas” via Whatsapp e o diálogo teria “sido vazado do candidato a prefeito Akira Auriani”.

Procurada, a prefeita, por meio de sua assessoria, informou que não se pronunciaria fora dos autos.

OUTRO LADO

Akira Auriani foi instado a se manifestar e, também, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que o “referido áudio que tem circulado nas redes é claramente um ataque à campanha e ao trabalho desenvolvido, em mais um lamentável episódio de disseminação de conteúdo falso e ataque à democracia”.

O candidato ainda garantiu que, por meio eletrônico, registrou boletim de ocorrência às 18h20 desta quinta para apuração do crime de calúnia – imputar ou atribuir falsamente a alguém um fato definido como crime –, além de buscar na Justiça reparações e a retirada do conteúdo do ar. Para isso, arrola no processo a Meta (controladora do Facebook, Instagram e Whatspp).

HISTÓRICO

Esta não é a primeira vez que a prefeita afirma ser vítima de misoginia. Em junho, o Diário trouxe a seguinte reportagem: Penha diz que ataques machistas crescem em Rio Grande da Serra. Na ocasião, a prefeita disse ter sido alvo de vereadores e adversários políticos, por ser mulher.