Instituto Mauá de Tecnologia fará curso de finança doméstica em S. Bernardo

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em parceria com a Prefeitura de São Bernardo, passa a oferecer um curso especial de finanças domésticas e almeja atingir cerca de 160 famílias, na Comunidade DER. Com o objetivo de auxiliar um público em vulnerabilidade socioeconômica (principalmente às donas de casa), a ação aplicará técnicas de organização financeira e acontece na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Cada participante passará por um dia de treinamento, enquanto a iniciativa durar de agosto a novembro. A estimativa é de duas turmas por mês, com cerca de 20 participantes cada. Para o curso, o IMT e os alunos contarão com o apoio do veículo FabLab Móvel da Instituição.

“Nossa ideia é ajudar estas famílias no dia a dia, para que possam evitar ainda mais dívidas e problemas financeiros”, comenta Carlos Augusto Nakano, responsável pela iniciativa, no cargo de professor de empreendedorismo e gestão da instituição.

Os interessados podem fazer inscrições diretamente na Paróquia local (rua Maria Adelaide Lima Quelhas, número 100 - Jardim Olavo Bilac).