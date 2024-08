RB coloca Tsunoda na mira da Red Bull para lugar de Sérgio Pérez na F-1

Por Fuschl

A vaga para companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull continua em aberto. Com o baixo rendimento de Sério Pérez e com um Daniel Ricciardo sem encantar na RB, o japonês Yuki Tsunoda começa aparecer como favorito para pilotar ao lado do tricampeão mundial de Fórmula 1, ao menos foi o que indicou Peter Bayer, CEO da equipe de Faenza, em entrevista ao site Autosport.

"Se Yuki (Tsunoda) continuar correndo nesse nível de forma consistente, ele será considerado para uma vaga na Red Bull. Esta é exatamente nossa missão que nos foi dada pelos acionistas. E se isso significa que ele precisa de mais uma temporada perto de um forte Daniel (Ricciardo), pode ser uma opção", afirmou.

Tsunoda também foi muito elogiado pelo chefe de equipe da RB, Laurent Mekies. "Você espera muitas coisas de um jovem entre o primeiro e o segundo ano. Mas você não espera esse passo fenomenal entre o terceiro e o quarto. Então, sim, ele é rápido. Está mais calmo, melhor integrado ao time, dá mais feedback e mais feliz. Mas falando sério: ele tem sido um ponto de referência assim que sai da garagem no primeiro treino livre. Na primeira volta, ele está lá. Yuki é piloto Red Bull e deve ter a ambição de pilotar na Red Bull. Se não fizer isso, ele está errado", disse.

Caso Tsunoda receba uma promoção para guiar uma Red Bull, a RB deve recorrer ao neozelandês Liam Lawson, que chegou a dirigir um dos carros da escuderia em 2023, quando Ricciardo acabou quebrando o punho logo após o seu retorno à Fórmula 1. Ele, inclusive, para assumir o próprio lugar do australiano na próxima temporada.

"Também pode ser uma opção que agora acreditemos que ele está pronto. Então, conversaremos com Liam (Lawson). Não estamos com pressa, apesar de todas as pessoas acharem que estamos, porque temos todas as opções em nossas mãos", concluiu Bayer.

Como resolveu não fazer mudanças na pausa de meio de ano, a Red Bull continuará a ter Pérez como companheiro de Verstappen. O futuro do mexicano dependerá das próximas corridas, mas uma permanência já é tratada como dúvida.

Ricciardo seria a primeira opção para substituir Pérez, mas terá que mostrar a que veio para também não perder um assento em 2026. Enquanto isso, Tsunoda começa a pedir "passagem" para ser companheiro de Verstappen.

Os pilotos voltam às pistas no dia 25 de agosto, para o Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Park Zandvoort. Verstappen lidera o Mundial de Pilotos, com 277 pontos, contra apenas 131 de Pérez. Tsunoda tem 22, e