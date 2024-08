Atriz de Emily em Paris explica motivos pelos quais nunca usaria roupas de sua personagem na vida real

É bem comum que alguns atores fiquem com vontade de roubar peças do guarda-roupa dos personagens que interpretam, mas esse não é caso de Philippine Leroy-Beaulieu. A atriz, que interpreta Sylvie Grateau em Emily em em Paris, contou que nunca usaria os looks da personagem na vida real.

Durante entrevista à revista People, a artista explicou que não é muito fã das escolhas de moda de Sylvie, apesar de elas representarem a personalidade da elegante executiva.

- Quando estou usando as coisas dela, estou usando coisas que nunca usaria na vida real. Tem a ver com ser um pouco apertada em uma saia, os saltos muito altos e ter dificuldade com essas coisas, o que eu acho que é a dificuldade que Sylvie tem em sua vida ou em suas roupas também. O que significa que eles traduzem isso.

Em seguida, deu mais uma razão pela qual não escolheria vestir as peças.

- Eu nunca usaria isso na vida real. Não só porque não me visto assim, mas também porque é um personagem e você quer que continue sendo um personagem.