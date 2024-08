Médico e traficantes são presos durante investigação sobre morte de Matthew Perry

Ao que parece, a morte de Matthew Perry não vai sumir dos holofotes tão cedo. Isso porque, segundo o TMZ, um médico foi preso durante as investigações feitas pelo Departamento de Polícia de Los Angeles e pela DEA (agência de repressão a narcóticos norte-americana).

O astro de Friends morreu em 28 de outubro de 2023 por conta de efeitos agudos de cetamina. Agora, de acordo o veículo, a polícia apreendeu computadores, telefones e equipamentos eletrônicos na tentativa de achar o fornecedor de cetamina ao artista. Sendo assim, o médico de Perry foi detido, assim como vários traficantes.

Não para por aí! O TMZ também noticiou que certas celebridades estão envolvidas no caso de compra/venda de drogas em Hollywood, como Brooke Mueller, que estava no centro de reabilitação com Matthew e é ex-companheira do astro Charlie Sheen.