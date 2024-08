Tiago Abravanel fala sobre estado de saúde de Silvio Santos: - Está bem

Silvio Santos está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1° de agosto e muitas pessoas querem saber quais são as atualizações sobre o apresentador de 93 anos de idade. Enquanto prestigiava a noite de autógrafos do novo livro de Preta Gil, Tiago Abravanel concedeu uma entrevista ao colunista Lucas Pasin e falou sobre o estado de saúde do avô.

O ator contou que o dono do SBT está bem e segue realizando tratamento enquanto recebe os cuidados da equipe do hospital e de seus familiares.

- Está bem. Está sendo tratado nesse momento delicado, mas graças a Deus muito bem assistido por toda a equipe do hospital, a família toda.

Ao ser questionado se a família fica mais unida em momentos como este, Tiago respondeu:

- Com certeza. É inevitável e acho que é importante a união de todas as pessoas pela fé, que acho que é uma injeção de vida, traz muita esperança.

O artista finalizou dizendo:

- A gente tem esperança que ele fique bem logo.