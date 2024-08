Ryan Reynolds teria se envolvido no filme É Assim Que Acaba para evitar desastre e ajudar Blake Lively

E as polêmicas de É Assim que Acaba continuam... Como você já viu, Blake Lively contou ao E! News que o marido Ryan Reynolds ajudou a escrever uma das cenas mais importantes do filme, quando Lily conhece Ryle pela primeira vez. Acontece que, novas informações, divulgadas pelo Daily Mail, afirmam que a presença do ator de Deadpool teria sido mais importante do que a atriz deu entender.

De acordo com o jornal, Ryan sabia da importância do filme para Blake, mesmo que ela tenha entrado depois no projeto, já que os direitos do livro de Colleen Hoover foram comprados por Justin Baldoni, diretor e interprete de Ryle no filme. Por ser um dos primeiros trabalhos de Lively após ela se dedicar à maternidade, Reynolds tentou evitar que o longa se tornasse um desastre.

Uma fonte contou:

- Ryan tem todo o direito de defender sua esposa, especialmente quando se trata de um projeto pelo qual ela é tão apaixonada. Ele sabia quando viu o roteiro que ele precisava de ajuda. Junto com Blake, eles garantiram que não fosse apenas brilhante, mas que refletisse sobre o que é essa história.

A fonte ainda revelou que Ryan não queria receber créditos, apenas ajudar sua esposa:

- Ryan não queria que isso falhasse para ninguém, especialmente para sua esposa. Não foi nada contra Justin, mas Justin levou para o lado pessoal e não é culpa de Ryan, nem ele tem qualquer pedido de desculpas a dar. Ele não ganhou nada com isso. Ele não queria nenhum crédito. Ele só queria ver a primeira grande oportunidade de Blake de volta ao negócio dar certo. Ele sente, de muitas maneiras, que Blake se sacrificou muito para criar os filhos enquanto ele conseguia continuar realizando seus sonhos e sente que deve muito a ela. Ele a ama mais do que tudo e quer que ela consiga realizar seus sonhos. E ela sempre terá a ajuda, orientação e apoio do marido em tudo o que fizer.

Eita!