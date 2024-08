Equipe de Lucca se pronuncia após participante perder imunidade

Apesar de Lucca ter sido o último participante a deixar a prova de resistência no Estrela da Casa após 17 horas, a apresentadora Ana Clara anunciou que a imunidade ficaria com Rodrigo Garcia, pois o goiano admitiu aos colegas de confinamento que fez xixi durante a disputa, o que viola as regras. Diante disso, a equipe do cantor se pronunciou nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, o perfil parabenizou Rodrigo pela conquista e escreveu:

Jogo é jogo, e o Lucca infelizmente foi desclassificado da prova de resistência! Ele lutou com tudo que tinha, mas a imunidade fica com o Rodrigo que lutou lado a lado com ele e com muita prosa e parceria! Agora vamos lutar com tudo para o HITMAKER!!! Parabéns, Rodrigo!

Como Rodrigo foi quem ficou com Lucca até o final e acabou desistindo da disputa ao soltar o cartão e deixar que o colega ficasse com o prêmio, o cantor de Manaus levou a imunidade, já que não violou as regras. Ao anunciar o resultado da prova na noite da última quarta-feira, dia 14, Ana Clara explicou o motivo de Lucca ter sido desclassificado.

- Prova de resistência, temos que resistir, certo? Hoje à tarde a gente estava acompanhando como foi o final da prova e a gente também acompanhou você, Lucca, contando para o pessoal que fez xixi na prova. A Prova de Resistência, a gente precisa resistir: ao sono, ao xixi, à fome... E tem que respeitar as regras, né? Por esse motivo, você foi desclassificado da prova.