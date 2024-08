Jornal espanhol defende Vinícius Júnior como Bola de Ouro

O título da Supercopa da Europa, conquistada pelo Real Madrid, aumentou o coro em favor de Vinícius Júnior como forte candidato ao prêmio Bola de Ouro. "Se há justiça no mundo, a Bola de Ouro tem de ser entregue a Vinícius Júnior por ganhar o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Europa", disse o jornalista José Vicente Hernáez em sua coluna no jornal espanhol Marca, publicada na noite de quarta-feira.

O texto opinativo foi escrito após o Real Madrid conquistar a Supercopa, na quarta, ao vencer a Atalanta por 2 a 0. O atacante brasileiro fez ótima partida e deu uma assistência classificada como "antológica" por Vicente Hernáez.

"É por isso que os árabes querem dar um bilhão em cima do outro para ele e torná-lo o garoto-propaganda de sua Copa do Mundo", comentou o jornalista, fazendo alusão à proposta bilionária oferecida pelo Al-Ahli para poder contar com o talento do brasileiro.

No texto, o comentarista espanhol ainda brinca com a possibilidade de Lionel Messi ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, afirmando que não dúvida que tal decisão fosse tomada por conta da conquista da Copa América.

"Na realidade, se houvesse justiça, a Bola de Ouro seria de Carvajal, por ganhar tudo e mais um pouco. Ou seja, o mesmo que Vinícius, mais uma Eurocopa. Porém, sabemos que defensores e goleiros dificilmente são premiados", finalizou o colunista.