Marfrig reverte prejuízo e tem lucro de R$ 75,4 milhões no 2º trimestre

A Marfrig Global Foods encerrou o segundo trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 75,4 milhões, revertendo o prejuízo líquido de R$ 784 milhões de igual período de 2023, informou a companhia na quarta-feira, 14. O Ebitda subiu 64,8% ante o segundo trimestre de 2023, de R$ 2,050 bilhões para R$ 3,378 bilhões.

Já a margem Ebitda ficou em 9,7%, 2,85 pontos porcentuais acima de um ano antes. A receita líquida aumentou 16,5%, de R$ 29,853 bilhões para R$ 34,771 bilhões de abril a junho deste ano.

A proteína bovina - foco das operações da Marfrig na América do Sul e na América do Norte - representou 57% da receita líquida total da empresa no trimestre. Já a BRF representou 43% das vendas.

"Encerramos mais um trimestre com forte evolução operacional e em uma situação financeira confortável", disse o controlador e presidente dos Conselhos de Administração da Marfrig e da BRF, Marcos Molina.

De acordo com a empresa, a dívida líquida fechou o segundo trimestre de 2024 em R$ 39,416 bilhões, queda de 0,9% ante igual período de 2023.

A alavancagem em reais, medida pela relação entre dívida líquida e o Ebitda ajustado, passou de 4,05 vezes ao fim de junho de 2023 para 3,38 vezes no término do segundo trimestre deste ano.

O fluxo de caixa operacional atingiu R$ 2,603 bilhões. Os investimentos consolidados no segundo trimestre foram de R$ 1,017 bilhão.

Operações

A operação América do Norte, capitaneada pela National Beef, registrou receita líquida de US$ 3,099 bilhões, alta de 5,5% em relação a igual período de 2023. O Ebitda ficou em US$ 90 milhões, queda de 41,3%. A margem Ebitda da operação foi de 2,9%, contra 5,2% um ano antes.

O volume total comercializado pela unidade foi de 495 mil toneladas, alta de 2,5%. Do total, 429 mil toneladas foram destinadas ao mercado interno e outras 66 mil toneladas ao mercado externo.

"O trimestre foi marcado pela manutenção da demanda por carne bovina nos Estados Unidos", disse o CEO da Operação América do Norte da Marfrig, Tim Klein. "Com essas condições de mercado, aliadas à nossa gestão da operação, voltamos a performar acima de nossos pares", acrescentou.

Já na operação América do Sul, a receita líquida aumentou 17,3%, para R$ 3,666 bilhões no segundo trimestre de 2024. O Ebitda alcançou R$ 334 milhões, alta de 1,6%, enquanto a margem Ebitda ficou em 9,1%. O volume de vendas foi de 190 mil toneladas, 30,9% maior na comparação anual. Foram 80 mil toneladas exportadas e 110 mil toneladas destinadas ao mercado interno.

"Graças à eficácia do nosso sistema de precificação, conseguimos exportar mais para mercados que nos oferecem os melhores preços e condições", disse o CEO da Operação América do Sul, Rui Mendonça.

A partir do primeiro trimestre de 2024, a administração da Marfrig passou a apresentar exclusivamente os resultados das operações continuadas na América do Sul (complexos industriais e unidades no Brasil, no Uruguai e na Argentina).

A companhia destacou que o resultado da BRF, com receita líquida de R$ 14,888 bilhões, Ebitda de R$ 2,621 bilhões e margem Ebitda de 17,6%, foi um dos impulsionadores do seu desempenho no segundo trimestre de 2024.