Novo deve pedir impugnação da candidatura de Luiz Zacarias

Depois de ter sua candidatura homologada e, depois, registrada em cima da hora, o vice-prefeito Luiz Zacarias, postulante do PL ao Executivo de Santo André, pode ter o registro indeferido a pedido do Novo. O diretório municipal do partido aguardava a confirmação do registro do liberal no sistema DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para ir à Justiça com o pedido de impugnação do prefeiturável por quebra de regra da legislação eleitoral.

O prazo para registrar formalmente no sistema eleitoral as candidaturas para as eleições municipais deste ano termina nesta quinta-feira, e o atual vice-prefeito andreense protocolou nesta quarta-feira (14) a chapa majoritária puro-sangue na disputa ao lado de Capitão Lemos depois de romper com o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A confirmação era o que o Novo aguardava para entrar na Justiça Eleitoral com o pedido de impugnação, já que, antes, o pedido poderia ser inepto.

Ao Diário, o Novo – que conta com o vereador Edson Sardano na disputa ao Paço andreense – informou que uma reunião com o departamento jurídico da sigla prevista para a manhã desta quinta-feira vai definir a estratégia de campanha e a impugnação. Segundo um representante municipal do partido, “o abuso do poder político aconteceu de fato” depois que Zacarias participou da cerimônia de reinauguração do Cine Lyra no dia 20 de julho, em Paranapiacaba.

Zacarias não poderia participar do evento já que, segundo a lei eleitoral 9.504/1997, artigo 77, é proibida a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito.

Zacarias pode ser condenado antes da eleição e ter a cassação do registro da candidatura, ficando de fora das eleições deste ano. Porém, caso a decisão saia depois do pleito, o liberal corre o risco de ter cassado o diploma.

O Novo alega que, assim como o partido tem direito de questionar judicialmente a candidatura, Zacarias também pode se defender e ir às urnas correndo risco jurídico. Apesar de lamentar a postura do prefeiturável, o partido reconhece que “faz parte do jogo”. No entanto, ressalta que é “temerário com a cidade”.